快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

影／應曉薇Kiss應佳妤展現母女情深 選不選語帶玄機

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
應佳妤（左）身穿小紅帽連身斗篷與媽媽應曉薇（右）舉辦耶誕活動。記者邱書昱／攝影
應佳妤（左）身穿小紅帽連身斗篷與媽媽應曉薇（右）舉辦耶誕活動。記者邱書昱／攝影

台北市中正萬華議員應曉薇深陷京華城案，近期她積極帶著女兒應佳妤跑行程，接棒意味濃厚，今天兩人攜手在萬華區國宅舉辦耶誕冬至活動，媒體問應佳妤到是否參選，她說，都還不確定。媒體也問到應曉薇會如何給女兒努力，她說給一個Kiss，兩人嘴對嘴親上，上演母女情深。

整場活動選舉氣氛濃，不僅有萬華七個里長掛名，就連舉辦活動的旗幟上也出現應佳妤個人照。應佳妤則是身穿小紅帽連身斗篷，滿滿耶誕氣氛，受訪時與狗狗「應寶寶」及媽媽應曉薇陪同。應佳妤介紹，今天的活動是以科技形象為主軸，並以輕鬆方式讓民眾體驗AI、深入AI技術，也可以是生活便利的夥伴。

不過，媒體仍關注在議員選舉，問到會以無黨籍或民眾黨籍參選？應佳妤說，選不選、用什麼黨籍來選，都還不確定，但有消息一定會馬上跟大家報告。她也身為服務團隊一員，所以都有陪著媽媽跑行程，也跟選民們互動良好，很謝謝大家對應曉薇服務團隊支持。

媒體問到之前身上別著KP徽章拍攝影片，參選中正萬華北市議員的民眾黨吳怡萱說歡迎加入民眾黨。應佳瑜表示，我們跟民眾黨就是友好的方式相處，至於吳怡萱是一位很認真努力的姐姐，也是她的榜樣，所以希望吳能順利往心之所向發展。

媒體追問，因為應曉薇官司纏身，會不會擔心影響到選情？應佳妤說，這是兩回事，「現在就是好好陪媽媽、做我們該做的事情」。尤其這陣子跑行程，接到很多民眾給予鼓勵，也有看到媽媽衝上前抱住，覺得受到委屈，「看了覺得感動又心疼，但這份真情真的沒有斷掉。」

至於里民有沒有支持參選，應佳妤說，「有啊、有啊，其實最近跑行程遇到最多就是民眾的鼓勵。」

此時，媒體也詢問一旁的應曉薇，她也說，一切盡在不言中，就是非常謝謝走到哪裡都沒有忘記她的里民，也謝謝中正萬華市民朋友。被問題要怎麼給女兒鼓勵，應曉薇回說，「可以給個Kiss嗎？」此時就與女兒應佳妤嘴對嘴親上。

應曉薇 行程

延伸閱讀

判決時間出爐！柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這天」宣判

京華城案言詞辯論 沈慶京：人生無奈水長東

挨罵政治偵防、唾面自乾…檢察官反擊「不是笑罵由人」 柯文哲笑了

京華城案進行第二天言詞辯論 柯文哲、沈慶京、應曉薇出庭

相關新聞

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

為保障農民權益，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因...

柯文哲遭狂揉臉！議員張雪如熱情互動惹議 支持者掀「尊重」論戰

臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」批評：「這到底是什麼白痴自以為是的行為？握手擁抱就算了，揉他臉是什麼意思？熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口。」認為「就算是認識的人，這樣突然搓對方臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」、「你去看陳佩琪會不會這樣子搓他的臉。愛阿伯可以用來當作所有無禮行為的藉口？」

擁加拿大國籍 應曉薇之女應佳妤：擔任民代公職要放棄

台北市中正萬華議員應曉薇深陷京華城案，也替該區選情增添變數，她近期舉辦活動時不時拉女兒應佳妤參加，但國籍問題也成焦點，被...

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

行政院長卓榮泰不副署立法院會11月14日三讀通過修正的財劃法，引發在野黨不滿。卓榮泰今天表示，不副署是窮盡各種救濟方式中...

諾貝爾得主羅賓森赴台大演講：分散政治權力才能維持創新

2024諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）近日受台大邀請，以「國家為何失敗」發表演講，他指出...

宮廟宣講小橘書挨批「褻瀆神明」 立委王正旭：強化全民安全 神明會認同

內政部昨天在基隆市慶安宮舉辦俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」宣講會，內政部消防署長蕭煥章於活動中稱中國大陸為「壞鄰居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。