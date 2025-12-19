影／應曉薇Kiss應佳妤展現母女情深 選不選語帶玄機

台北市中正萬華議員應曉薇深陷京華城案，近期她積極帶著女兒應佳妤跑行程，接棒意味濃厚，今天兩人攜手在萬華區國宅舉辦耶誕冬至活動，媒體問應佳妤到是否參選，她說，都還不確定。媒體也問到應曉薇會如何給女兒努力，她說給一個Kiss，兩人嘴對嘴親上，上演母女情深。

整場活動選舉氣氛濃，不僅有萬華七個里長掛名，就連舉辦活動的旗幟上也出現應佳妤個人照。應佳妤則是身穿小紅帽連身斗篷，滿滿耶誕氣氛，受訪時與狗狗「應寶寶」及媽媽應曉薇陪同。應佳妤介紹，今天的活動是以科技形象為主軸，並以輕鬆方式讓民眾體驗AI、深入AI技術，也可以是生活便利的夥伴。

不過，媒體仍關注在議員選舉，問到會以無黨籍或民眾黨籍參選？應佳妤說，選不選、用什麼黨籍來選，都還不確定，但有消息一定會馬上跟大家報告。她也身為服務團隊一員，所以都有陪著媽媽跑行程，也跟選民們互動良好，很謝謝大家對應曉薇服務團隊支持。

媒體問到之前身上別著KP徽章拍攝影片，參選中正萬華北市議員的民眾黨吳怡萱說歡迎加入民眾黨。應佳瑜表示，我們跟民眾黨就是友好的方式相處，至於吳怡萱是一位很認真努力的姐姐，也是她的榜樣，所以希望吳能順利往心之所向發展。

媒體追問，因為應曉薇官司纏身，會不會擔心影響到選情？應佳妤說，這是兩回事，「現在就是好好陪媽媽、做我們該做的事情」。尤其這陣子跑行程，接到很多民眾給予鼓勵，也有看到媽媽衝上前抱住，覺得受到委屈，「看了覺得感動又心疼，但這份真情真的沒有斷掉。」

至於里民有沒有支持參選，應佳妤說，「有啊、有啊，其實最近跑行程遇到最多就是民眾的鼓勵。」

此時，媒體也詢問一旁的應曉薇，她也說，一切盡在不言中，就是非常謝謝走到哪裡都沒有忘記她的里民，也謝謝中正萬華市民朋友。被問題要怎麼給女兒鼓勵，應曉薇回說，「可以給個Kiss嗎？」此時就與女兒應佳妤嘴對嘴親上。