快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

藍綠搶老農選票過招 競相加碼老農津貼

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立委舉行照顧農民過好日，齊心拚到一萬二記者會。記者邱德祥／攝影
民進黨立委舉行照顧農民過好日，齊心拚到一萬二記者會。記者邱德祥／攝影

為了搶老農選票，朝野立委競相加碼老農津貼。民進黨立委今天上午九點半在立法院舉行照顧農民過好日，齊心拚到一萬二記者會國民黨立委則搶在上午九點前搶開記者會宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元，互別苗頭。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，為保障農民權益，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因土地現值增長，應老農津貼放寬排富門檻、老農津貼改為每2年調整一次。國民黨立委張嘉郡也表示，老農津貼已經好幾年都沒有調整，但物價、房價、電價節節高升，將老農津貼提高到1.2萬元，是去年3月就已經提出提案，現在黨團也參考物價指數飛漲，盼提高至1.5萬元，照顧老農應該是跨黨派共識，希望不分黨派共同支持。

為了搶老農選票，朝野立委競相加碼老農津貼，國民黨立委舉行記者會宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元。記者邱德祥／攝影
為了搶老農選票，朝野立委競相加碼老農津貼，國民黨立委舉行記者會宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元。記者邱德祥／攝影

老農津貼 國民黨 記者會

延伸閱讀

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

獨／暖暖溪大量白色泡沫汙染5年前如出一轍 居民：長期未改善

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

相關新聞

8千1老農津貼14年沒調 藍喊調漲至1.5萬：農民在吃土

為保障農民權益，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因...

柯文哲遭狂揉臉！議員張雪如熱情互動惹議 支持者掀「尊重」論戰

臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」批評：「這到底是什麼白痴自以為是的行為？握手擁抱就算了，揉他臉是什麼意思？熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口。」認為「就算是認識的人，這樣突然搓對方臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」、「你去看陳佩琪會不會這樣子搓他的臉。愛阿伯可以用來當作所有無禮行為的藉口？」

藍白人數優勢通過 立法院延會無縫接軌下會期

立法院會今處理民眾黨團提出的延會案，藍白在人數優勢以59票贊成、49票反對，通過延會提案，立院本會期將延會至明年1月31...

擁加拿大國籍 應曉薇之女應佳妤：擔任民代公職要放棄

台北市中正萬華議員應曉薇深陷京華城案，也替該區選情增添變數，她近期舉辦活動時不時拉女兒應佳妤參加，但國籍問題也成焦點，被...

卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

行政院長卓榮泰不副署立法院會11月14日三讀通過修正的財劃法，引發在野黨不滿。卓榮泰今天表示，不副署是窮盡各種救濟方式中...

諾貝爾得主羅賓森赴台大演講：分散政治權力才能維持創新

2024諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）近日受台大邀請，以「國家為何失敗」發表演講，他指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。