藍綠搶老農選票過招 競相加碼老農津貼

為了搶老農選票，朝野立委競相加碼老農津貼。民進黨立委今天上午九點半在立法院舉行照顧農民過好日，齊心拚到一萬二記者會，國民黨立委則搶在上午九點前搶開記者會宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元，互別苗頭。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，為保障農民權益，國民黨黨團將提案提高老農津貼至1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因土地現值增長，應老農津貼放寬排富門檻、老農津貼改為每2年調整一次。國民黨立委張嘉郡也表示，老農津貼已經好幾年都沒有調整，但物價、房價、電價節節高升，將老農津貼提高到1.2萬元，是去年3月就已經提出提案，現在黨團也參考物價指數飛漲，盼提高至1.5萬元，照顧老農應該是跨黨派共識，希望不分黨派共同支持。 為了搶老農選票，朝野立委競相加碼老農津貼，國民黨立委舉行記者會宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元。記者邱德祥／攝影