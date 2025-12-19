快訊

美跨黨派眾議員提對台政策建議 籲協台擴大包含核能的能源供應

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。法新社
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）18日與民主黨籍眾議員共同公布跨黨派報告，提出強化嚇阻中共侵台的十個迫切步驟，包括擴大美台合作、加速對台安全援助、打造美台互惠的防衛合作項目等；報告也提到，美國應該協同台灣，擴大並多樣化台灣的能源供應，包括發展核能

美國共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）18日共同發布跨黨派報告，概述強化嚇阻中共侵台的步驟。

該報告建立在特別委員會於2023年提出的「台灣十點」（Ten For Taiwan）政策建議，在其基礎上再提出十點建言（Ten More For Taiwan）；報告強調美國的目標是嚇阻戰爭，指達成該目標，需要美國動用所有國家力量的元素。

穆勒納爾表示，中國國家主席習近平已經下令共軍做好準備，在必要時於2027年攻占台灣，所以2026年是在台海建立嚇阻很迫切的一年，這代表儲存武器、加強後勤能力，為人民解放軍創造兩難的困境，以嚇阻攻台行動；穆勒納爾呼籲說，美國必須趁早採取決定性的步驟來強化美台關係。

克利什納穆希則說，這分報告明確指出，台灣不是、未來也不會是與中共交易的籌碼；克利什納穆希也認為說，報告點出，有效的嚇阻不只是軍事，也包括清楚的政治信息、強化的經濟的連結，以及美台對共享價值的堅定承諾；克利什納穆希也說，美國對全球發生的壓迫和侵略如何反應，直接塑造北京對台的計算。

報告建議美國應該積極地、一貫地申明美國對台的安全承諾，同時推進美台之間的貿易、稅務、旅遊和科技協議來深化投資、擴大合作，並增強雙邊經濟整合；報告也呼籲美國國會應該立法來嚇阻和快速反應中共的經濟侵略，以保護關鍵供應鏈等。

報告也建議美國擴大、加速、精簡對台的安全援助，並建立互惠的防衛工業合作項目；報告建議美國優先重視和擴大國防工業生產和補給能力、加速創新，且緩和對中共供應鏈的依賴。

報告建議美國加速建造地區的基礎建設等、強化情報分享倡議，且進一步整合美國、日本、菲律賓和其他第一島鍊夥伴和盟友，打造多邊聯合演習和多邊的指揮控制結構。

此外，報告建議美國與台灣協作，擴大並多樣化台灣的能源供應，包括增加液化天然氣的進口、強化儲備能力、增加儲存來自美國和盟友的農產品和藥品、強化網路安全能力；報告表示，台灣應該考量所有能源選項，包括核能、液化天然氣和再生能源；美國應該與台灣合作投資小型模組化核反應爐（SMR）的供電網絡，以支持關鍵能源供應。

報告也建議美國提供台灣軍事人員更多參加美國訓練課程的機會，並擴充對台長期顧問的管道。

