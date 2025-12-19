柯文哲遭狂揉臉！議員張雪如熱情互動惹議 支持者掀「尊重」論戰

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案及政治獻金案，台北地方法院自本週一（15日）起展開連8個工作天的密集審理。柯文哲昨（18）日進入北院應訊時，現場突然發生一段插曲，一名女子上前擁抱柯文哲，並伸手觸摸、揉捏其臉部，相關畫面遭媒體與民眾拍下後在網路瘋傳，引發熱議。

臉書粉專「民眾講堂－全民參與共榮平台」批評：「這到底是什麼白痴自以為是的行為？握手擁抱就算了，揉他臉是什麼意思？熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口。」認為「就算是認識的人，這樣突然搓對方臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」、「你去看陳佩琪會不會這樣子搓他的臉。愛阿伯可以用來當作所有無禮行為的藉口？」。

「民眾講堂－全民參與共榮平台」並指出，畫面中可見柯文哲一度以手勢阻擋，質疑該舉動是否造成當事人不適。

網友在留言區指出該名女子為彰化縣議會資深議員張雪如，現為民眾黨籍政治人物，過去長期活躍地方政治，並曾擔任民眾黨彰化縣黨部主委，也確定2026年將續戰彰化縣。部分支持者認為，張雪如與柯文哲屬熟識關係，張雪如還曾是柯文哲力邀入黨的政治人物，「不覺得阿伯會介意她的熱情」。在法院上的互動，除了張雪如為人本就熱情，還出於兩人多年的情誼，在情緒激動下的自然反應，無須過度解讀。

網友指出，影片中柯文哲在接受熱情揉臉後，還給張雪如一個擁抱，且包括柯文哲本人及其妻子陳佩琪，當下都未公開表達不悅，外界不宜代為詮釋；但也有聲音指出，即使是熟人，在眾多媒體鏡頭前的肢體接觸，仍可能造成觀感爭議，呼籲支持者應更加謹慎，以免成為政治攻防的話題。