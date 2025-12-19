美宣布對台軍售 陸方警告：向台獨發出嚴重錯誤信號

美國政府宣布三五○○億元軍售案，其中包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭等列入一點二五兆特別軍購案的項目，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，和過去多年慣例不同，很可能是為了化解立法院對於特別軍購案始終無法明確說明的不滿。

2025-12-19 01:41