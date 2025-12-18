聽新聞
海基會董事長吳豊山請辭 蕭旭岑：看來是被請辭

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬／台北報導

海基會董事長吳豊山請辭。國民黨副主席蕭旭岑認為，看來吳豊山是被要求辭職，表示他的溫和路線不被賴清德總統接受，這無疑是兩岸關係一大警訊。陸委會前主委夏立言表示，海基會的對話基礎是由政府設定，如果不想要發揮功能，無論換誰上任，不會有太大的差別。

吳豊山提到，曾透過盼與對岸釐清「九二共識」的爭議，但另一管道傳話，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。針對對岸此項建議，「我曾多方努力，但不得要領」。

蕭旭岑表示，這是非常關鍵的訊息，海基會董事長不是說換就換的，吳豊山已經很含蓄暗示，若不接受九二共識，建議可朝談新的方向努力談，但被賴總統拒絕，所以他「被辭職」，代表賴總統要透過換吳豊山，告訴全世界「他不要談，要對抗到底」。

夏立言說，海基會從二○一六年至今就沒發揮任何功能，如果是賴總統約談，表示他心中已有適當人選。不過，海基會本來只是民間協助政府的白手套，要想發揮什麼功能，完全取決於陸委會，因此，這與人選本身關係應該不大。

海基會董事長吳豊山昨天宣布辭職，國民黨立法院黨團書記長羅智強分析，吳豊山一開始喊恢復交流到現在不如歸去，顯示賴政府兩岸策略失敗，換多少任董事長、主委都沒用。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則指出，顯見兩岸關係仍然處於停滯狀態，也導致海基會不容易發揮功能。

