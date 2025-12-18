聽新聞
觀察站／吳豊山因總統讓賢 兩岸共識阻力多

聯合報／ 本報記者廖士鋒

賴總統就職時屬意的海基會董事長吳豊山請辭，這是對賴總統兩岸路線的一次重大打擊，凸顯賴政府強化「備戰」與「境外敵對勢力」格局下，試圖「以對話取代對抗」，不啻是難如登天。

賴政府的兩岸政策「矛盾顯眼」。一方面各部會強化「賴十七條」並收緊公務員赴陸、陸配參政權、政府更多次封殺大陸官員或旅遊業者來台申請案；另一方面，要吳豊山透過傳話管道與對岸溝通，希望能促成兩會領導人的見面、並率團訪問大陸探視台商。

這「兩手」互相扞格的路線，隨著吳豊山的折戟，正式宣告失敗。吳豊山曾說，賴總統要他到海基會服務時，他曾經很猶豫，甚至要求把他當「備胎」就好，但最後仍應允承擔。而海基會董事任期三年，本屆任期原訂到明年底，吳豊山連一屆都沒有任滿就先下台。

吳請辭的消息非常隱密，不少海基會會務人員直到昨天午前都不知道，時間點也正值剛從新加坡出席亞總會議返台之際，引起諸多猜想。但據悉，賴總統約見吳早在新加坡行前就已敲定，並非臨時起意，賴也有直接表達聘其為總統府資政的意願。

相較解讀時間點，更重要的仍是結構。把「恢復對話」當作首要任務的吳豊山坦言，對兩岸的「新共識」，自己曾「多方努力，但不得要領」，這或許透露了不僅北京有阻力，台北何嘗不是如此。表面上，吳是為總統人事布局「讓賢」，不過吳的努力與面臨的限制，其實遠比外界想像的要多。

據了解，吳在試圖登陸之餘，還曾得到層峰的授權範圍，能談「中華文化」，惟不能提「中華民族」。另外，吳曾上呈兩岸建議書給賴總統，但根本未獲採用。

昨天吳豊山宣布請辭時，身兼海基會副董事長的陸委會副主委梁文傑並未出席董監事會議，也引起關注。總統府、陸委會相繼推崇吳任內的「貢獻」，讓外界更摸不著頭緒。

吳豊山的請辭，恰恰震出了賴政府兩岸政策與路線最深層的缺陷，那就是：當「抗中」為主旋律時，「對話」如何能求？若無調整，又怎能寄希望於下一位董事長？

吳豊山 海基會 賴政府 總統府 陸委會 新加坡

