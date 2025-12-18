吳豊山：海協會已讀不回逾萬件

海基會董事長吳豊山昨天宣布請辭，也透露許多自己任內恢復兩岸溝通往來的努力，「我曾多方努力，但不得要領」。他說，據海基會紀錄，自二○一六年迄今，海協會已讀不回者累計逾一萬件。

吳：上任後想恢復對話

吳豊山昨天表示，他上任後，恢復對話是其首要職責，上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。第二階段，他透過私下熱心管道，建議與大陸海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略，自己只堅持對等、尊嚴，「其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便」。

後來傳話管道回覆，對岸可以理解本人用心良苦，但說「九二共識沒有再釐清的必要」。稍後另一管道傳話稱如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。對此建議，「我曾多方努力，但不得要領」。

他繼而披露，第三階段，自己於七月十日依據一九九三年「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明他將於近期率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依協議辦理後續，但海協會迄今已讀不回。

吳盼兩岸能共存共榮

吳豊山說，在卸任前刻，依舊盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，再攜手，窮盡智慧，「徐圖整合」。「和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一光明大道」。

他還表示，自古以來，台灣治權多變，這是歷史事實。但今天台灣由二三四○多萬台灣人民「實質占居，有效管治」，國家體制完整，全球一三○個國家與台灣免簽。據此看兩岸問題，他認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解，但兩岸關係是另一事體。「中華人民共和國統治階層」不能易地而處，以致於採取不崇尚仁道的態度對待「活生生的中華民國台灣」，造成了本可避免的諸多遺憾。

「苦口良藥 逆耳忠言」

他說，自己的「苦口良藥、逆耳忠言」，戰爭是絕對可以避免的人類大患。兩岸之間如果不幸兵戎相向，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

與會人士轉述，吳豊山在董事會現場表示願意交棒，而實際上已提出辭呈；記者會後，黃志芳、林富男和張平沼三位董事對其表示肯定。此外，在閉門會議中，吳豊山說，「我很努力，沒有對不起國家，沒有對不起董事會」。

吳豊山去年上任以來，幾乎每次的董監事會上都會呼籲海協會重啟對話機制，大陸國台辦則多次對其回應稱，「只有放棄台獨，承認體現一個中國原則的『九二共識』，兩岸對話溝通才有互信基礎」。

由於兩岸談判絲毫未有重啟的可能，近期海基會業務已著重增加對陸配、陸生的聯繫與服務，海基會明年也將是連續第三年編列派員出國預算，次數較前兩年的各一次顯著增加為三次。