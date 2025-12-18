批未記取九二一教訓 監察院糾正經濟部「源頭誤導」防災

近年地震仍頻繁，不少地區也因此受災，監察院指出，經濟部未記取九二一教訓，第二類活動斷層也可能釀巨災，將糾正經濟部「源頭誤導」防災，促內政部、交通部速修建物、鐵公路、橋樑、隧道等耐震規範。

監察委員田秋堇、林盛豐去年就台灣活動斷層與山腳斷層災害預防啟動調查，並於今年4月約詢交通部、內政部、經濟部、台北市政府、新北市政府等有關單位，就台灣活動斷層穿越地區之建物、鐵公路、橋樑、隧道等之耐震設計規範，研商討論，並諮詢專家學者，完成調查報告。

經濟部地礦中心於約詢時表示，經濟部公告之36條「台灣活動斷層分布圖」雖分為第一類、第二類，但數十年來已造成災防單位對於第二類活動斷層視而不見，存而不論，置國民身處險境中。

監察院表示，該案函請經濟部、內政部、交通部檢討改善之理由，包含經濟部活動斷層分類造成災防體系嚴重誤導；內政部漠視第二類斷層風險，未能修正耐震規範；交通部之鐵、公路、橋樑耐震規範亦存漏洞，公共建設安全堪憂。

監察院也認為，行政院災害防救辦公室，資訊整合不足，未能切實督促內政部、交通部等業管耐震規範之研修，而經濟部公告之36條「台灣活動斷層分布圖」欠缺斷層分類與地震潛勢無關且風險均相同等警語，造成機關與國民源頭性誤解。

另外，我國地震災害模擬結果、斷層位置等防災基礎資訊，分散於各機關網站，查詢不易，未見有效整合，除不利災害防救業務，也不利於資訊公開與國民知情權。

監察院建議，行政院應借鑒國際作法，全面提升耐震設計。內政部未能督促各市縣政府於「地質敏感區」、「危險建築物」周邊地區檢討畫定都市更新地區，並善用已建置之資訊系統列管全國災後危險建築物評估結果，以降低潛在危機。

監察院還說，經濟部多年來地質調查量能不足，許多活動斷層穿越地區因故難以畫設「地質敏感區」。有關單位可參考國際間相關作法，例如日本並未設置「地質敏感區」，所有活動斷層皆不分類，而是全面提升建物耐震設計能力與施工確實以減少地震災害。