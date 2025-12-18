青年基本法草案今協商 18歲投票權朝野有共識「最快2028年能投票」

立法院教育及文化委員會今協商「青年基本法草案」，協商結論通過第20條，保障18歲以上青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決權，並於基本法施行2年內完備相關法制。若草案這會期三讀通過，下會期修相關法制，最快2028年總統大選有望迎來18歲首投族。

立法院教育及文化委員會今朝野黨團協商青年基本法草案，朝野多位立委出席，歷時約2小時半，協商有共識通過草案第20條，政府應積極促進青年公共參與，培育參與公共事務之青年人才，並提供青年公共事務參與機會，內化社會關懷意識，深化民主素養。政府應保障年滿18歲以上之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起二年內完備相關法制；同時也通過相應2項附帶決議。

另草案第2條、25條分別針對青年定義是否下修至16歲、是否要設立青年發展基金，朝野無共識，協商決議保留至院會處理。

國民黨立委柯志恩說，該草案經委員會審查後，僅4條條文保留，今日下午完成協商，除第2條關於青年年齡界定，以及第25條是否設立青年基金，送交院會處理外，其餘條文皆已達成共識，相信本法很快便能三讀，是獻給青年世代最具意義的一份禮物。