再批停砍年金「透支未來」 考試院：退撫年輕公教人員承擔更大風險

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
考試院長周弘憲。圖／考試院提供
考試院長周弘憲。圖／考試院提供

針對日前立法院三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法，公教年改被修法踩下剎車，考試院周弘憲18日再重批，此舉是在「透支未來」，違反「世代正義」。這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大的風險，甚至因為基金財務危機的擴大，導致未來可能必須做制度調整，使較晚退休的現職人員蒙受差別對待，這也有不符憲法平等原則的疑慮。

考試院18日舉行第14屆第51次院會，因適逢就職一周年，針對日前年金改革被修法踩下剎車，周弘憲在院會上有感而發作上述表示。

周弘憲表示，憲法將公務人員退休撫卹事項，明定為考試院的憲法職權，換言之，考試院的憲法職權，就是維繫退撫制度的永續、讓不同世代公務同仁都能得到退休經濟保障。但這次修法並非考試院憲法主管機關的提案，考試院和銓敘部也在審議過程中，根據精算報告提供各面向的專業評估意見，明確表達反對停止調降所得替代率的立場，並籲請國會考量退撫基金不永續和未來世代的沈重負擔，不要貿然修法。但考試院這項憲法職權，在修法過程中沒有被尊重，修法後更變得難以履行。

周弘憲說，他在擔任銓敘部長時參與年金改革，雖然很不討好，但為了世代正義與基金永續，卻是非做不可。而如今在院長任內，年改卻因為修法而踩下煞車，令他感到十分遺憾。他說，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今6年後的2031年用罄；幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，沒有挪作他用，才讓基金淨值能有今天1.1兆的規模。

周弘憲強調，年改的目標是要減輕未來世代的財務重擔，確保基金一個世代不用罄，「這絕不是對公務同仁的貶抑或輕視」，而是由政府雇主、退休人員和現職人員，共同來搶救這個攸關大家權益福祉的機制，避免更大的危機。因為數十年來不足額提撥的制度性缺失，已累積了近3兆的潛藏債務，不但不永續，更是在「透支未來」，如果沒有承擔改革的勇氣，「世代正義」就只是一句口號。

周弘憲表示，考試院的憲法職權，就是維繫退撫制度的永續、讓不同世代公務同仁都能得到退休經濟保障；但這項憲法職權，在修法過程中沒有被尊重，修法後更變得難以履行。他強調，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大的風險，甚至因為基金財務危機的擴大，導致未來可能必須做制度調整，使較晚退休的現職人員蒙受差別對待，這也有不符憲法平等原則的疑慮。

周弘憲說明，釋字第781號至第783號解釋，都已肯認年改有效提升退撫基金財務永續性，屬於重大公益。而這次修法讓基金加速枯竭，明顯違背公益原則。

周弘憲進一步指出，從國家整體的角度來檢視，因為修法造成基金高達3,600億的財務缺口，也沒有指定彌補資金的來源，這不但與憲法70條的核心精神有違，也違反財政紀律法、預算法和財劃法的相關規定，勢必會造成違憲爭議。

他也說，若將修法新增的財政責任轉嫁給全體納稅人，也有違反憲法平等原則的疑慮，因為國家的進步繁榮來自所有國民的貢獻，政府對各職業別國民的照顧和福祉，本不應該因制度的不同而有重大差異，失去比例原則。

周弘憲表示，考試院是憲法機關，權力分立是憲政架構的基石。針對考試院的憲法職掌，職責上他有義務說出事實，讓社會充分理解年改踩剎車帶來的不利影響。考試院的一貫立場是，在潛藏債務還沒有解決方案之前，不應該再擴大財務缺口。他期盼年金制度能夠被理性討論，讓制度可長可久，也讓不同世代為政府服務的同仁，都得到公平、永續的照顧。

考試院 年金改革 周弘憲 憲法 立法院

相關新聞

青年基本法草案今協商 18歲投票權朝野有共識「最快2028年能投票」

立法院教育及文化委員會今協商「青年基本法草案」，協商結論通過第20條，保障18歲以上青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決...

批未記取九二一教訓 監察院糾正經濟部「源頭誤導」防災

近年地震仍頻繁，不少地區也因此受災，監察院指出，經濟部未記取九二一教訓，第二類活動斷層也可能釀巨災，將糾正經濟部「源頭誤...

再批停砍年金「透支未來」 考試院：退撫年輕公教人員承擔更大風險

針對日前立法院三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法，公教年改被修法踩下剎車，考試院長周弘憲18日再重批，此舉是在「透支未來...

揮出人生最後一桿 家屬帶駐印度副代表謝柏輝返台長眠

駐印度副代表謝柏輝12日在執行公務期間猝逝，在相關手續、儀式完成後，家屬預計在今天晚間將其骨灰帶回台灣。生前熱愛高爾夫的...

男傳「巨資換IPAC演講」假訊息地院裁定不罰 外交部：無法接受

陳姓男子涉嫌發布不實訊息稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」被送辦，媒體報導，台北地院裁定不罰。外交部今天...

有意投入2026議員選戰 綠營新人陸續掛看板博民眾關注

2026選戰倒數，不少綠營新人陸續掛出看板，包括淡水選區的國會助理游明諺，還有新莊的游錫堃辦公室主任陳岱吟、吳思瑤辦公室...

