有意投入2026議員選戰 綠營新人陸續掛看板博民眾關注

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
游明諺表示，第一面看板格外重要，因此選擇以簡單的設計，讓鄉親清楚知道自己已經做好準備。圖／游明諺提供

2026選戰倒數，不少綠營新人陸續掛出看板，包括淡水選區的國會助理游明諺，還有新莊的游錫堃辦公室主任陳岱吟、吳思瑤辦公室主任吳奕萱等人，均有意投入議員選戰。

游明諺表示，第一面看板格外重要，因此選擇以簡單的設計，讓鄉親清楚知道自己已經做好準備。他指出，自己雖是選舉新人，但長期從事公共服務，過去10年歷經議員助理與國會助理工作，處理陳情、協調局處、追蹤案件進度，累積豐富實務經驗，希望能將這些歷練轉化為議會問政能量。

對於看板設立在竹圍，游明諺說，該處是淡水與台北之間的重要交通節點，在支持者建議下選擇此地，期盼讓更多通勤族與在地居民認識自己，也象徵正式踏出關鍵一步。

談到選戰節奏，游明諺表示，對自己而言選戰已經開始，感謝近期不少鄉親給予鼓勵與肯定。他強調，未來將持續透過行動服務站、法律諮詢與公益活動走入社區，傾聽地方聲音，關注八里與北海岸的長期發展議題。

已在前幾天貼出看板的陳岱吟表示，不少民眾都已看到看板，也拍了短影片跟地方打招呼，也希望有更多適合宣傳的地點能告訴她，能讓更多在地人認識自己。

吳奕萱也在昨天開始在新莊地區跑行程，正式宣布自己要參選。吳奕萱表示，自己是客家人，希望客家文化更被認識，過去她寫文章、用嘴巴講，試著讓身邊朋友認識客家，現在希望透過自己的影響力，讓客家更被看見，未來進入議會，我也想為客家教文資源、客家產業發展爭取。

客家文化 淡水 國會助理

