冷凍期到了！立院延會無縫接軌下會期協商破局 最快明天院會表決

民眾黨團11月14日在立法院會提案延會至明年1月底，無縫接軌本屆立院第5會期，院會逕付二讀並交付協商，民眾黨團總召黃國昌今召集協商，經各黨團2輪發言後無法達成共識，他說延會提案依照立法院職權行使法辦理，代表提案將交由院會表決，由於冷凍期一個月到期，最快有望明日院會表決。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，行政院不依法編列軍人待遇條例、警察人員人事條例相關預算，執政黨口口聲聲地說，2027年中共要武統台灣，卻不願意投入合理待遇，如何讓人民相信政府。黨團對總預算案提出復議，但政院仍不肯撤回總預算案補編，導致明年度預算案無法付委審查，且就算行政院此刻補編預算、重新送案，距離法定休會只剩2周，為替人民看緊荷包而提出延會。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨團認同民眾黨團意見，同意延會，會後他透露明天有望送院會表決；民進黨團反對延會，各黨團2輪發言後無法達成共識，黃國昌說提案依照立法院職權行使法辦理，代表提案將交由院會表決，有望在明日院會藍白人數優勢下通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱會後受訪說，憲法規定立法院的會期從2月至5月、9月至12月，如今要延會當然會面對外界疑慮，延會的目的何在？立法院會議中，立法委員有不被逮捕特權，不曉得立法院有哪些委員，擔心萬一不在立法院開會會期，將面臨司法偵辦遭到逮捕可能，因此要把「保護傘」撐好撐滿？

鍾佳濱指出，立法院會期已從去年2月1日開始無縫接軌，將有足足兩年時間都是如此，立法院難道是院長韓國瑜想包庇罪犯地方？難道是包庇貪汙助理費的地方嗎？想要延長立法院會期，取得不逮捕保護的立委，如果有這樣的想法，大可不必浪費全民公帑。

鍾佳濱也批評，黃國昌召開這樣的黨團協商，分明就是過水協商、黑箱表決，國會濫權、專權的真相。