快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

冷凍期到了！立院延會無縫接軌下會期協商破局 最快明天院會表決

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團召集朝野黨團協商公共電視法部分條文修正草案等案。記者季相儒／攝影
台灣民眾黨立法院黨團召集朝野黨團協商公共電視法部分條文修正草案等案。記者季相儒／攝影

民眾黨團11月14日在立法院會提案延會至明年1月底，無縫接軌本屆立院第5會期，院會逕付二讀並交付協商，民眾黨團總召黃國昌今召集協商，經各黨團2輪發言後無法達成共識，他說延會提案依照立法院職權行使法辦理，代表提案將交由院會表決，由於冷凍期一個月到期，最快有望明日院會表決。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，行政院不依法編列軍人待遇條例、警察人員人事條例相關預算，執政黨口口聲聲地說，2027年中共要武統台灣，卻不願意投入合理待遇，如何讓人民相信政府。黨團對總預算案提出復議，但政院仍不肯撤回總預算案補編，導致明年度預算案無法付委審查，且就算行政院此刻補編預算、重新送案，距離法定休會只剩2周，為替人民看緊荷包而提出延會。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨團認同民眾黨團意見，同意延會，會後他透露明天有望送院會表決；民進黨團反對延會，各黨團2輪發言後無法達成共識，黃國昌說提案依照立法院職權行使法辦理，代表提案將交由院會表決，有望在明日院會藍白人數優勢下通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱會後受訪說，憲法規定立法院的會期從2月至5月、9月至12月，如今要延會當然會面對外界疑慮，延會的目的何在？立法院會議中，立法委員有不被逮捕特權，不曉得立法院有哪些委員，擔心萬一不在立法院開會會期，將面臨司法偵辦遭到逮捕可能，因此要把「保護傘」撐好撐滿？

鍾佳濱指出，立法院會期已從去年2月1日開始無縫接軌，將有足足兩年時間都是如此，立法院難道是院長韓國瑜想包庇罪犯地方？難道是包庇貪汙助理費的地方嗎？想要延長立法院會期，取得不逮捕保護的立委，如果有這樣的想法，大可不必浪費全民公帑。

鍾佳濱也批評，黃國昌召開這樣的黨團協商，分明就是過水協商、黑箱表決，國會濫權、專權的真相。

台灣民眾黨立法院黨團召集朝野黨團協商「本會期延長會期至115年1月31日止」並由黃國昌（左三）擔任主席。記者季相儒／攝影
台灣民眾黨立法院黨團召集朝野黨團協商「本會期延長會期至115年1月31日止」並由黃國昌（左三）擔任主席。記者季相儒／攝影

立法院職權行使法 行政院 民眾黨

延伸閱讀

限縮公視董監事延任修法協商破局 立院近期可望三讀

劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」 鍾佳濱：濫用國會多數會遭批評

不副署 王世堅勸隱忍 綠黨團：要嚴守國家利益最高底線

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

相關新聞

冷凍期到了！立院延會無縫接軌下會期協商破局 最快明天院會表決

民眾黨團11月14日在立法院會提案延會至明年1月底，無縫接軌本屆立院第5會期，院會逕付二讀並交付協商，民眾黨團總召黃國昌...

黨團協商破局…限縮公視董監事延任修法 立院近期可望三讀

立法院今天下午朝野黨團協商「公視法修正草案」，立法院國民黨與民眾黨黨團都盼將公視董事任期有所規範，避免因行政院不提名，而...

鼓吹戰爭重罰疑侵害言論自由 政院：須符合公開倡議

行政院會今天拍板國安相關修法，增訂任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰百萬，遭質疑侵害言論自由，行政院政務委員林明昕說明，這是基...

被放置可疑紙袋 AIT：警速排除狀況 簽證服務改到明天

位於台北內湖區的美國在台協會（AIT）台北辦事處被放置一可疑紙袋，警方到場調查後排除危險性。AIT發言人表示，肯定台灣警...

影／南市議會民進黨團李宗翰接新總召 納「非黨員」幹部

台南市議會民進黨團日前改選第4屆第4任黨團總召集人，經民進黨團內議員協調後，由現任黨團幹事長李宗翰出任，今天中午舉行幹部...

邱議瑩、賴瑞隆都在搶人 陳吉仲現身旗山感謝賴挺漁業三法

立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，今天在旗山糖廠舉辦第三場政見發表會，農業部前部長陳吉仲與屏東前縣長曾啟鴻現身相挺。陳吉仲說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。