黨團協商破局…限縮公視董監事延任修法 立院近期可望三讀

立法院今天下午朝野黨團協商「公視法修正草案」，立法院國民黨與民眾黨黨團都盼將公視董事任期有所規範，避免因行政院不提名，而讓現任董事無限期擔任下去；民進黨立法院黨團表示不認同，隨即離席並批這是「過水協商」，協商破局，全案送交院會處理。

「公視法修正草案」立法院在10月31日交付協商，已經超過一個月協商期，在野兩黨有機會今期就在立法院會中發動二、三讀，完成修法。

第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，在野黨質疑行政院是刻意延宕提名，想讓原有董事會成員持續任職下去，因此提案修法「公共電視法修正草案」，將任期有所規範，不過遭民進黨立委及其支持者轟是想「做掉公視」。

立法院今天下午由民眾黨團總召黃國昌主持朝野黨團協商，協商民眾團版本及國民黨立委羅智強等16人所提修法草案版本。民眾黨立委陳昭姿說明，民眾黨團所版本刪除現行條文中的延任條款，讓董事任期回歸到法定時程，避免政府以延任機制掩蓋行政怠惰，甚至讓延任常態化，導致公共媒體治理持續失序；國民黨黨團首席副書記長林沛祥則說，他代表羅智強來表達，支持民眾黨所提版本。

民進黨團幹事長鍾嘉賓表示，他們不認同國民黨團、民眾黨團的主張，不認為協商會有結果；語畢隨即與民進黨團書記長陳培瑜離席。黃國昌表示，各黨團都表達完意見，今天黨團協商無法獲得共識，因此接下來依「立法院職權行使法」相關規定，全案交由院會加以處理。

民進黨團2位幹部於會後受訪，鍾佳濱批評，今天接連2場黨團協商，誠如過去都是一貫的「過水協商」，目前的國會濫權，似乎已成國民黨、民眾黨的專利，他們俠著國會多數濫權、擴權，而國民黨團竟對民眾黨團提案只有一句話「表示認同」。

鍾佳濱抨擊，一個國會最大黨不說明自己的提案，反而認同民眾黨的意見，總之民進黨團不認同國民黨團、民眾黨團的主張，因此協商不成立，這耗時也沒3分鐘，現在就是「沒收討論、過水協商、黑箱表決」，也是立法院在國、眾兩黨治理下濫權及專權的真相。