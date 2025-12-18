國安修法加重罰則 鼓吹戰爭最高罰百萬、軍公教犯國安罪加重其刑

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會18日拍板4項國安修法草案，針對境外敵對勢力滲透全面加重罰則，其中「國家安全法」修正草案明定，任何人若公開鼓吹、倡議或支持對我國發動戰爭或採取非和平手段，最高可處100萬元罰鍰；現役軍人與公務員涉犯國安罪，刑責可加重二分之一，退休軍公教一審判有罪即先行減半月退金，遺族亦適用。

在行政罰部分，草案明確將國安維護範圍擴及實體與網際網路空間，不得以文字、影像、聲音或電磁紀錄等方式，公開鼓吹外國、中國大陸、港澳或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭。違者經內政部會商相關機關認定，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對網路內容管理，若涉鼓吹戰爭、散布危害國安或社會、經濟安定的錯假訊息，或為中共從事具政治目的宣傳，草案要求網路平台與接取服務提供者配合限制瀏覽、移除內容或停權帳號，違者最高可罰100萬元，屆期未改善可按次處罰；情節重大且具即時危害者，主管機關得逕令限制接取。

刑責方面，草案採分層處罰。為中港澳或境外敵對勢力設立或實質控制的組織發起、資助、操縱或發展組織，足以危害國安者，最重可處7年以上有期徒刑，併科5,000萬元以上、1億元以下罰金；參與者則處6月以上、5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

另針對洩漏、交付公務秘密，處3年以上、10年以下有期徒刑，併科3,000萬元以下罰金；刺探或蒐集公務秘密者，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1,000萬元以下罰金。草案並比照反滲透法，明定受境外敵對勢力指示、委託或資助的「中間人」，刑責與正犯相同。

在退休給付方面，領有退休俸給的軍公教人員，若涉犯國安相關罪行，經判處有期徒刑以上，自判決宣示日起即暫停發給50%退休給與，遺族亦一體適用。行政院強調，盼藉此展現維護國家主權與安全的決心。

國安 軍公教 中華民國 反滲透法

相關新聞

被放置可疑紙袋 AIT：警速排除狀況 簽證服務改到明天

位於台北內湖區的美國在台協會（AIT）台北辦事處被放置一可疑紙袋，警方到場調查後排除危險性。AIT發言人表示，肯定台灣警...

政院修國安法 鼓吹戰爭重罰百萬 軍人公務員加重其刑

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天拍板4項國安修法，其中「國家安全法」修法草案明定，任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰100...

【重磅快評】賴清德收繳國會立法權，51戰隊三呼萬歲

賴清德總統開便當會，拍板達成不副署、不執行合憲共識；行政院長卓榮泰更宣布未來「不副署三原則」。民進黨內一度出現小心翼翼的...

鼓吹戰爭重罰疑侵害言論自由 政院：須符合公開倡議

行政院會今天拍板國安相關修法，增訂任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰百萬，遭質疑侵害言論自由，行政院政務委員林明昕說明，這是基...

影／南市議會民進黨團李宗翰接新總召 納「非黨員」幹部

台南市議會民進黨團日前改選第4屆第4任黨團總召集人，經民進黨團內議員協調後，由現任黨團幹事長李宗翰出任，今天中午舉行幹部...

邱議瑩、賴瑞隆都在搶人 陳吉仲現身旗山感謝賴挺漁業三法

立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，今天在旗山糖廠舉辦第三場政見發表會，農業部前部長陳吉仲與屏東前縣長曾啟鴻現身相挺。陳吉仲說，...

