國安修法加重罰則 鼓吹戰爭最高罰百萬、軍公教犯國安罪加重其刑

行政院會18日拍板4項國安修法草案，針對境外敵對勢力滲透全面加重罰則，其中「國家安全法」修正草案明定，任何人若公開鼓吹、倡議或支持對我國發動戰爭或採取非和平手段，最高可處100萬元罰鍰；現役軍人與公務員涉犯國安罪，刑責可加重二分之一，退休軍公教一審判有罪即先行減半月退金，遺族亦適用。

在行政罰部分，草案明確將國安維護範圍擴及實體與網際網路空間，不得以文字、影像、聲音或電磁紀錄等方式，公開鼓吹外國、中國大陸、港澳或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭。違者經內政部會商相關機關認定，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對網路內容管理，若涉鼓吹戰爭、散布危害國安或社會、經濟安定的錯假訊息，或為中共從事具政治目的宣傳，草案要求網路平台與接取服務提供者配合限制瀏覽、移除內容或停權帳號，違者最高可罰100萬元，屆期未改善可按次處罰；情節重大且具即時危害者，主管機關得逕令限制接取。

刑責方面，草案採分層處罰。為中港澳或境外敵對勢力設立或實質控制的組織發起、資助、操縱或發展組織，足以危害國安者，最重可處7年以上有期徒刑，併科5,000萬元以上、1億元以下罰金；參與者則處6月以上、5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

另針對洩漏、交付公務秘密，處3年以上、10年以下有期徒刑，併科3,000萬元以下罰金；刺探或蒐集公務秘密者，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1,000萬元以下罰金。草案並比照反滲透法，明定受境外敵對勢力指示、委託或資助的「中間人」，刑責與正犯相同。

在退休給付方面，領有退休俸給的軍公教人員，若涉犯國安相關罪行，經判處有期徒刑以上，自判決宣示日起即暫停發給50%退休給與，遺族亦一體適用。行政院強調，盼藉此展現維護國家主權與安全的決心。