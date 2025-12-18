看「大濛」感觸深 蔡英文：理解歷史才能自信向前走

快訊

中央社／ 台北18日電

前總統蔡英文今天說，昨天她到電影院觀賞導演陳玉勳的電影「大濛」，看完之後感觸非常深，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。

蔡英文透過臉書發文提到，卸任之後，終於有更多時間能坐下來看場電影。昨天她到電影院觀賞「大濛」，電影的前半段，她看得很沉重。

蔡英文說，在那個被大霧籠罩的年代，大家都活得很辛苦。雖然故事發生的當下她還沒出生，但對她父母那一代人來說，電影呈現的壓迫與無奈，一定更加貼切、深刻。

她表示，在這些沉重之外，她也感受到導演要傳遞的溫柔力量。那是一個來自不同地方、擁有不同語言和背景的人們，必須共同面對生存挑戰的時代。儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在，也正是這份人性的光輝，穿透歷史的「大濛」，帶來了溫暖。

蔡英文說，謝謝製作團隊，把這段歷史重新帶到大家眼前。她想邀請大家走進戲院觀賞「大濛」，不論是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。她相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。

