被放置可疑紙袋 AIT：警速排除狀況 簽證服務改到明天

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片
位於台北內湖區的美國在台協會（AIT）台北辦事處被放置一可疑紙袋，警方到場調查後排除危險性。AIT發言人表示，肯定台灣警方的快速作為，簽證服務已經延到明天，美國公民服務今天下午就恢復。

AIT今天早上9時許，發現有人在大門的鐵柵門內，放置一個紙袋，懷疑是可疑物品，通知轄區警方到場查看；內湖警分局到場戒備後，確認紙袋內只有一副眼鏡，雖然沒有危險性，但警方仍會追蹤是何人所留，釐清放置紙袋目的。

有民眾在社群平台分享，稱其在AIT的面試被取消了，也有人拍下AIT門外大排長龍的景象。

AIT發言人表示，警方今早自AIT移除一個可疑包裹，在初步查看後認為不是危險物品，AIT感謝警方的密切合作與快速掌握狀況，這也反映了台灣快速反應的傑出表現。

AIT發言人指出，今天的簽證預約服務已經改到明天同時間，若有困難，請民眾重新上網預約登記，AIT也會在其他日期提供更多面試時段。

此外，AIT發言人說，美國公民服務預約順延到今天下午1時，民眾也可以聯繫相關服務重新預約登記，其餘的AIT運作不受影響。 

AIT 美國公民 發言人

