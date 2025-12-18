聽新聞
影／南市議會民進黨團李宗翰接新總召 納「非黨員」幹部
台南市議會民進黨團日前改選第4屆第4任黨團總召集人，經民進黨團內議員協調後，由現任黨團幹事長李宗翰出任，今天中午舉行幹部交接，現任黨團總召為周嘉韋，交接印信給新任黨團總召李宗翰，市長黃偉哲率市府團隊與議長邱莉莉均出席見證。
李宗翰表示，總召的工作最重要的是整合黨團聲音，郭鴻儀、陳秋宏和周嘉韋三位前總召，可以把黨團意見整合表達出來，非常不容易，他做不好的地方會和他們學習；另外對外要和其他政黨溝通。也要代表民進黨多數的意見和市政府溝通，這件事也非常不容易，相信新幹部可以堅定有辦法一起來處理對外事務。
副召集人李宗霖是原台灣基進現為無黨籍、幹事長楊中成是台灣團結聯盟，李宗翰說，黨團強調在尋求最大共識的前提下，納入非民進黨籍、但支持黨團運作、認同核心理念的人士，共同參與幹部運作，以確保決策與討論兼具多元性。
李宗翰也提到，本屆黨團也聚焦區域平衡與男女平衡，在地域布局上，由於台南市為全台高速公路面積最大、縱向最長的縣市，溪南與溪北區域發展條件存在差異，黨團幹部人選已納入此因素，力求區域平衡。其次，在性別分配上，黨團也著重男女比例平衡，讓決策過程更具代表性。
李宗翰表示，他相信未來的幹部群不僅聲音多元，也能有效處理各類業務，兼顧效率與包容性。其他幹部有副召集人沈家鳳，3名發言人為鄭佳欣、余柷青、王宣貿。
