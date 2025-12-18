邱議瑩、賴瑞隆都在搶人 陳吉仲現身旗山感謝賴挺漁業三法

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
曾啟鴻（左）曾任屏東縣長及農委會主委，出席賴瑞隆記者會，期待高雄一棒接一棒，延續謝長廷、陳菊等歷任市長執政。圖／賴瑞隆辦公室提供
立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，今天在旗山糖廠舉辦第三場政見發表會，農業部前部長陳吉仲與屏東前縣長曾啟鴻現身相挺。陳吉仲說，他特別感謝賴瑞隆支持通過漁業三法，否則台灣遠洋漁業無法在2019年拿掉黃牌警告，另外前鎮漁港50幾年完全沒有設備更新，也是在賴瑞隆支持爭取下全面翻新。

民進黨高雄市長初選競爭進入最後一個月，4綠委紛爭取各界支持。農業部前部長陳吉仲11月受邀參加邱議瑩旗山造勢大會，後來活動因颱風等因素取消，兩人沒機會合體。此外，許智傑21日將在鳳山大造勢，林岱樺27日舉辦第三場造勢活動。

立委賴瑞隆今天在旗山糖廠發表政見，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展願景。

曾擔任農委會主委的曹啟鴻表示，當年屏東香蕉研究所年年虧損，提議廢掉的聲音很強，感謝賴瑞隆支持預算，才得以持續培養無病毒栽苗，這些年旗山溪州及屏東蕉農都賺大錢。

農業部前部長陳吉仲說，台灣遠洋漁業2015年被歐盟發布黃牌警告，若無賴瑞隆支持漁業三法，黃牌無法在2019年拿掉，400億漁業產值及修造船業都受影響；前鎮漁港50幾年完全沒有設備更新投入，在賴的支持下全面翻新，且長期擔任經濟委員會召委，通過許多農業重要法案，化危機為轉機、農產品價格上漲，希望賴委員的願景可以一一落實。

2015年10月1日歐盟將台灣遠洋漁業列入黃牌名單，衝擊每年400億元漁業產值，直至2019年6月27日才解除。

農業部前部長陳吉仲（右）今天受邀參加立委賴瑞隆政見發表會，感謝賴瑞隆當年支持漁業三法，讓台灣遠洋漁業順利從「黃牌」警告名單上除名。圖／賴瑞隆辦公室提供
立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，今天在旗山糖廠舉辦第三場政見發表會，不少農民現身力挺。圖／賴瑞隆辦公室提供
賴瑞隆 陳吉仲

