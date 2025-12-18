反年改何不覆議？ 張惇涵：窮盡救濟手段無效

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「行政院1年半內已提8次覆議都被否決，已窮盡救濟手段，反年改應該不會再提覆議！」行政院秘書長張惇涵18日被綠委王義川詢問此題時如此回覆。他也希望立法院能冷靜思考此法案帶來的影響。張惇涵也再次強調，立法院可以對行政院倒閣，不副署並沒有「行政獨裁」的問題。

綠委做球給張惇涵

立法院司法法制委員會18日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等官員就總統賴清德、行政院長卓榮泰不副署、不公布法案的狀況進行備詢，但因潘孟安沒來，張惇涵便成為立委追問的目標。相對於藍白立委窮追猛打，民進黨立委大多是拋問題，做球給張惇涵回答。

民進黨立委王義川詢問，為何潘孟安不來立法院備詢？張惇涵回應說，他過去擔任過總統府秘書長，在座的國民黨立委羅智強也是，總統府祕書長依據《憲法增修條文》，只有相關法案、預算案時才來備詢，藍執政時期立法院也曾邀請時任總統府秘書長來立法院備詢，當時婉拒的理由與現在都一樣。

覆議多次、盼在野煞車

張惇涵也說，民眾黨總召黃國昌曾說憲法法庭有判決要求行政院長一定要副署，但司法院副祕書長王梅英已經澄清，過去並沒有相關判決要求行政院長一定要副署。王義川則追問，未來通過的法案是否會不副署，例如反年改法案？為何行政院之前表態反年改法案不會覆議？

「行政院已經覆議8次失敗，我們已經窮盡救濟手段了！」張惇涵表示，立法院通過法案是立法院的權力，但行政院也會評估是否合法合憲，而目前立法院反年改的修法咨文尚未送到行政院與總統府，他引用賴總統的話，呼籲在野黨要好好思考相關法案對世代正義與財政永續的影響。

沒有行政獨裁

針對115年總預算，張惇涵也喊話說，若不通過，各縣市的T-PASS、治水與藥物韌性預算恐受到影響。民進黨立委沈發惠則追問，不副署是否有獨裁？張惇涵回應說，立法院還有倒閣權，並非窮盡憲政救濟手段，因此沒有「行政獨裁」的問題。

