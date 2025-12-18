鼓吹戰爭罰百萬 退將犯國安罪扣50%退俸

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

政院修法強化防制中國滲透，鼓吹戰爭罰百萬，退休官兵設國安罪退休金減半！行政院會18日通過《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》等修法草案，強化管理退休官兵、將領的涉中行為。行政院政務委員馬永成強調，兩公約有規定鼓吹戰爭言論要以法律禁止，並無人權疑慮。

投敵最高判10年

行政院會18日通過《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等4項修法草案。其中《國安法》修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，且針對網路內容涉及鼓吹戰爭言論，或公開散布危害國家安全、社會經濟安定等錯假訊息，予以適當處置，以遏止境外敵對勢力宣傳、滲透及認知作戰的威脅。

國防部說明，《陸海空軍刑法》第24條修正草案，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻、防止敵對勢力滲透。

遺族犯國安罪也適用

《國安法》相關修法同時增訂「參與組織」之不法態樣，修正「發展組織罪」構成要件，將「意圖危害國家安全或社會安定」之構成要件，修正為「足以生危害於國家安全或社會安定」；其中，就領有退休俸給之人，於涉及國家安全之相關犯罪時，於任一審級判處有期徒刑以上之刑時，即暫停給付退休給與之50%，且領有撫恤金、遺屬年金之遺族亦適用。

退輔會官員則強調，《國軍退除役官兵輔導條例》第32條，將退除役官兵具有服役條例或其他法律（例如兩岸條例）所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定之權益，盼藉此提醒退除役官兵嚴守涉中行為分際。

在野也關心滲透

有記者質疑，行政院長卓榮泰15日才宣布不副署《財劃法》，如今推動國安法律是否要激化朝野對立？行政院發言人李慧芝反駁說，是按照期程推動，沒有時機問題，且朝野之前也曾三讀通過《海纜七法》，加上許多在野黨立委都很關心共諜滲透案、希望強化嚴懲違反國安的行為，因此希望不同黨派都能支持。

另外，媒體詢問「意圖危害國家安全或社會安定」的定義，政務委員林明昕表示，強化要件就是希望嚴謹相關定義，不是只要參加組織就會被罰，而是透過個案的認定、累積案例後將相關行為類型化。馬永成也說，兩公約裡面也有條文規定，鼓吹戰爭言論應由法律禁止之。

