快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白聯手移請監院彈劾卓榮泰 國民黨：這只是開始

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭。記者陳正興／攝影
國民黨發言人、立委牛煦庭。記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰，民眾黨立委黃國昌表示，將在院會對賴清德總統提出彈劾案。國民黨發言人牛煦庭說，提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，只要準備好了，在對的場合共同提出，把話說清楚，相信支持者能理解這樣的反制措施。

牛煦庭今受訪表示，在行政院做出不副署這麼荒唐且毀憲亂政的決定後，不管是藍白營，都收到非常多來自基層的一些建議，希望做出一些反制，這些的建議他們當然都收到了，他也在第一時間有跟大家報告，這樣的攻防要謀定而後動，藍白之間要能充分的對話、溝通，整合最大戰力，反制措施才會有效。

牛煦庭表示，今天司委會的臨時提案只是一個開始，但是確實是藍白共同努力的方向，他一樣請大家稍安勿躁、謀定而後動，該把話講清楚的就要講清楚，提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，在這個過程中，大家就清楚的重新再論述。

牛煦庭說，民進黨現在在歪曲風向，說如果不副署、不滿意，可以提倒閣。但事實上，不管是歷史的經驗，或者是憲法的設計跟精神，不副署跟國會其實沒有任何關係，那純粹是行政權自己的內戰，而且行政院長在提出不副署後，基本上要自請下台，所以這從頭到尾跟國會沒有任何的關係。

至於是否希望藉由立法院全院委員會，總統可以到立法院來說明？牛煦庭說，這時其中應有之義，在這樣的過程中，就是要求大家把話說清楚，國民黨不會片面任由民進黨曲解跟解釋這樣的政治動作。

此外，國民黨主席鄭麗文今邀請不分區立委到中央黨部便當會。不分區立委柯志恩表示，應是鄭麗文對於黨團一些法案以及2026選舉佈局，希望多跟不分區立委溝通。不分區立委蘇清泉說，主要是針對一些法案與近期話題交換意見，幾位不分區選將隨時都在打拚，希望從台南、高雄、屏東，一個個贏回來。

牛煦庭說，黨中央跟黨團成員餐敘互動、對話，增進彼此的默契跟了解，這本來就是常態，大家不用過度做政治聯想，這就是正常的對話過程。黨中央剛上任，跟各股各掛的勢力本來就要有所磨合，才會在各個戰場達到最大的效果，這當然也是對未來立法院的攻防、或是2026選舉，大家更有默契，共同往前走。

編輯推薦

牛煦庭 行政院 副署

延伸閱讀

卓榮泰不副署 楊永明：這是少數獨裁、違反多數民主

不副署白揪藍上街抗議 羅智強：黨團大會討論不排除可能

影／立院通過譴責卓榮泰、潘孟安 民眾黨團提賴清德總統彈劾案

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

相關新聞

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案、具名移請監察院彈劾行政院長卓榮...

不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安今天並未出席立法院進行專題報告。行政院秘書長張惇涵表示，除非涉...

轟賴總統「在野獨裁」說邏輯錯誤 前立委：偷換民主制衡概念

政府決定不公布不實施《財劃法》和年金改革案，賴清德總統並為此發表談話，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。國民黨主席鄭麗文則用男人無法生小孩來形容總統所指「在野獨裁」的荒謬邏輯。前立委游毓蘭昨(17)日也透過臉書評論此說法的邏輯與制度條件皆不成立。

藍白聯手移請監院彈劾卓榮泰 國民黨：這只是開始

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰，民眾黨立委黃國昌表示，將在院會對...

民進黨：藍白多數暴力毀憲亂政 破壞民主的元兇

針對不副署引發的爭議，民眾黨提出要求監察院彈劾行政院長卓榮泰。民進黨發言人韓瑩今天表示，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的...

卓榮泰不副署 楊永明：這是少數獨裁、違反多數民主

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。國安會前副秘書長楊永明表示，副署權應該隨著修憲取消行政院長同意權一起消失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。