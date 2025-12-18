潘孟安：府秘不赴立院專報立足憲法 非單一政黨主張

立院司法法制委員會18日原定邀總統府秘書長潘孟安列席，對於財劃法不副署進行專題報告，遭總統府婉拒。潘孟安親自於臉書說明，「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安表示，有關立法院司法及法制委員會要求赴立院列席報告，為維護我國憲政體制之健全發展，他想清楚向國人說明，為什麼他無法出席今天的委員會。

潘孟安指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安提到，過去前總統蔡英文執政時期，立法院五次函請總統府秘書長進行專案報告、前總統馬英九期間四次、前總統陳水扁時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。

潘孟安強調，這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安也說，賴清德總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。