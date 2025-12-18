潘孟安：府秘不赴立院專報立足憲法 非單一政黨主張

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立院司法法制委員會召委翁曉玲針對不副署財劃法，要求總統府秘書長潘孟安列席。圖／聯合報系資料照
立院司法法制委員會18日原定邀總統府秘書長潘孟安列席，對於財劃法不副署進行專題報告，遭總統府婉拒。潘孟安親自於臉書說明，「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安表示，有關立法院司法及法制委員會要求赴立院列席報告，為維護我國憲政體制之健全發展，他想清楚向國人說明，為什麼他無法出席今天的委員會。

潘孟安指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安提到，過去前總統蔡英文執政時期，立法院五次函請總統府秘書長進行專案報告、前總統馬英九期間四次、前總統陳水扁時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。

潘孟安強調，這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安也說，賴清德總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。

總統府 潘孟安 立法院

政院修國安法 鼓吹戰爭重罰百萬 軍人公務員加重其刑

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天拍板4項國安修法，其中「國家安全法」修法草案明定，任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰100...

就職周年 周弘憲：遺憾年改修法加速基金枯竭 違背公益原則

考試院今舉行院會，適逢就職一周年，院長周弘憲特別感謝院部會的辛勞，一年內完成許多讓公務員有感的法規修訂與制度改革。針對日...

劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」 鍾佳濱：濫用國會多數會遭批評

賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」，遭資深媒體人劉寶傑說，「真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。民進...

行政院擴大社會投資 五年投入819億全面升級社安網

行政院長卓榮泰18日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」報告，未來5年，中央與地方預...

林佳龍率經貿團拜訪帛琉 實踐榮邦投資成果

外交部長林佳龍將於今年12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，帶領我國觀光旅宿、醫療及永續能源等產...

台派加持還不夠？林俊憲拚台南初選 時間壓力愈來愈大

台南市前市長、台派大老陳唐山本月16日公開表示，會在民進黨台南市長初選中支持立委林俊憲，與不久前獲前總統陳水扁公開說「用輪的也該輪到了」的立委陳亭妃抗衡。 派系人士說，陳唐山出來挺林俊憲的加分有限，因為現在林俊憲的支持者本來多數就是台派，陳水扁以有罪之身敢站出來發聲，則代表陳亭妃民調穩定領先林俊憲一定幅度，讓陳水扁有信心敢站出來押寶，另一方面，也代表著民進黨內「非信賴」勢力的集結，由於民進黨初選民調自2012年起就一直採取「全民調」方式，林俊憲若在最後這段時間無法讓泛綠民意更加集中在他身上，賴清德也不能不提名陳亭妃，「能努力的時間真的不多了」。

