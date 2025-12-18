快訊

就職周年 周弘憲：遺憾年改修法加速基金枯竭 違背公益原則

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院今舉行院會，適逢就職一周年，院長周弘憲感謝全院齊心端出有感成績，遺憾退撫法修法加速基金枯竭違背公益原則。圖／考試院提供
考試院今舉行院會，適逢就職一周年，院長周弘憲感謝全院齊心端出有感成績，遺憾退撫法修法加速基金枯竭違背公益原則。圖／考試院提供

考試院今舉行院會，適逢就職一周年，院長周弘憲特別感謝院部會的辛勞，一年內完成許多讓公務員有感的法規修訂與制度改革。針對日前年金改革被修法踩下剎車，他嚴肅表示遺憾，並期盼各界正視年金財務危機事實，回歸理性討論，在潛藏債務未有解決方案前，不應再擴大財務缺口。

周弘憲指出，考試院在這一年來，完成包括保障法、安衛辦法和考績法的修正，以及身心調適假、新進人員給假三天、放寬育孫留停、修正激勵辦法、放寬指名商調限制、調高中央地方機關近4000個職等、成立測驗研究中心、修正增列需用名額處理要點等成績。

周弘憲說，他要特別向所有同仁的辛勞表示最高謝意與敬意。一年來推動這麼多制度改革雖然很辛苦，但只要施政能讓許多公務員有感，並給予正面回饋，一切就很值得，也表示考試院走在正確的道路上。

針對立法院上周三讀通過公務人員退撫法的修正，周弘憲說，他在擔任銓敘部長時參與年金改革，雖然很不討好，但為了世代正義與基金永續，卻是非做不可。如今在院長任內，年改卻因修法而踩下煞車，令他感到十分遺憾。

他說，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今6年後的120年用罄；幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，沒有挪作他用，才讓基金淨值能有今天1.1兆元的規模。

周弘憲說，年改的目標是要減輕未來世代的財務重擔，確保基金一個世代不用罄。這絕不是對公務員的貶抑或輕視，而是由政府雇主、退休人員和現職人員，共同來搶救這個攸關大家權益福祉的機制，避免更大的危機。因數十年來不足額提撥的制度性缺失，已累積近3兆元的潛藏債務，不但不永續，更是在「透支未來」，如果沒有承擔改革的勇氣，「世代正義」就只是一句口號。

周弘憲表示，憲法將公務員退休撫卹事項，明定為考試院的憲法職權。但這次修法並非考試院憲法主管機關的提案，考試院和銓敘部也在審議過程中，根據精算報告提供各面向的專業評估意見，明確表達反對停止調降所得替代率的立場，並籲請國會考量退撫基金不永續和未來世代的沈重負擔，不要貿然修法，讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，使退休人員或現職人員暴露在更高的風險中。

周弘憲指出，考試院的憲法職權，就是維繫退撫制度的永續、讓不同世代公務人員都能得到退休經濟保障；但這項憲法職權，在修法過程中沒有被尊重，修法後更變得難以履行。他強調，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務員，承擔比年長者更大的風險，甚至因基金財務危機的擴大，導致未來可能必須做制度調整，使較晚退休的現職人員蒙受差別對待，這也有不符憲法平等原則的疑慮。　　

周弘憲說明，釋字第781號至第783號解釋，都已肯認年改有效提升退撫基金財務永續性，屬於重大公益。而這次修法讓基金加速枯竭，明顯違背公益原則。

周弘憲指出，從國家整體的角度來檢視，因修法造成基金高達3600億元的財務缺口，也沒有指定彌補資金的來源，這不但與憲法70條的核心精神有違，也違反財政紀律法、預算法和財劃法的相關規定，勢必會造成違憲爭議。

他也說，若將修法新增的財政責任轉嫁給全體納稅人，也有違反憲法平等原則的疑慮，因為國家的進步繁榮來自所有國民的貢獻，政府對各職業別國民的照顧和福祉，本不應該因制度的不同而有重大差異，失去比例原則。

周弘憲表示，考試院是憲法機關，權力分立是憲政架構的基石。針對考試院的憲法職掌，職責上他有義務說出事實，讓社會充分理解年改踩剎車帶來的不利影響。考試院的一貫立場是，在潛藏債務還沒有解決方案之前，不應該再擴大財務缺口。他誠摯希望，年金制度能被理性討論，讓制度可長可久，也讓不同世代為政府服務的同仁，都得到公平、永續的照顧。

考試院 憲法 修法

