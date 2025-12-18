劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」 鍾佳濱：濫用國會多數會遭批評

快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」。圖／聯合報系資料照

賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」，遭資深媒體人劉寶傑說，「真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，去年民間看到國會濫權、毀憲作為而喊出「國會獨裁」，濫用國會多數強行碾壓，就會遭外界批評國會獨裁。

對於資深媒體人劉寶傑酸說沒有聽說過賴總統說的「在野獨裁」四字，鍾佳濱今上午表示，獨裁向來是民主敵人，去年國會濫權去修法，尤其是立院職權行使法，遭憲法法庭宣告大部分違憲，當時就有一個說法是國會獨裁，去年也有民眾自動關切藍白為首的國會濫權毀憲，喊出的國會獨裁，可看出民間憂心。

鍾佳濱說，任何一意孤行的作為，會被認為不符合民主國家應有的常態，獨裁就是沒收討論、黑箱協商，甚至放水表決，表現在民眾黨身上尤為明顯，倒改年金就是在民眾黨放水下，由國會專斷造成的，呼籲民主國家不容忍任何獨裁，在憲政體制都要受到制衡，萬一有憲法體制不遵循而去走偏鋒，濫用國會多數強行碾壓，會遭到外界國會獨裁批評。

鍾佳濱 濫權 憲法法庭

