劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」 鍾佳濱：濫用國會多數會遭批評
賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」，遭資深媒體人劉寶傑說，「真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，去年民間看到國會濫權、毀憲作為而喊出「國會獨裁」，濫用國會多數強行碾壓，就會遭外界批評國會獨裁。
對於資深媒體人劉寶傑酸說沒有聽說過賴總統說的「在野獨裁」四字，鍾佳濱今上午表示，獨裁向來是民主敵人，去年國會濫權去修法，尤其是立院職權行使法，遭憲法法庭宣告大部分違憲，當時就有一個說法是國會獨裁，去年也有民眾自動關切藍白為首的國會濫權毀憲，喊出的國會獨裁，可看出民間憂心。
鍾佳濱說，任何一意孤行的作為，會被認為不符合民主國家應有的常態，獨裁就是沒收討論、黑箱協商，甚至放水表決，表現在民眾黨身上尤為明顯，倒改年金就是在民眾黨放水下，由國會專斷造成的，呼籲民主國家不容忍任何獨裁，在憲政體制都要受到制衡，萬一有憲法體制不遵循而去走偏鋒，濫用國會多數強行碾壓，會遭到外界國會獨裁批評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言