行政院擴大社會投資 五年投入819億全面升級社安網

行政院長卓榮泰18日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」報告，未來5年，中央與地方預計共同投入819億餘元，較2021－2025年的第二期計畫倍增近1倍，並將新手父母、獨居老人、近貧人口等都納入前端初級預防服務對象。2026年社安網2.0上路，預估首年可服務量達140萬人次，持續守護每一位弱勢民眾。

衛福部說，自2018年推動社安網計畫以來，行政院已投入近480億元。升級版的社安網2.0，六大策略包含攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任、科技導入。

衛福部說明，政策重點持續以「家庭」為中心，但拓展初級預防服務量能，將服務對象擴大納入新手父母、獨居老人、近貧人口，分別提供育兒指導、關懷訪視與實物給付，減少陷入困境風險，不只將整個網絡編織得更緊密，不漏接每位需要的人，更要提早就位，讓每個處於風險邊緣的人，都能獲得即時、適切的支持。此外，擴大對性別暴力受害者提供多元服務。

此外，社安網2.0也以「社區」為基礎，深化中央、地方與民間的協力機制，落實各級社安網絡常態化，並拓展服務據點與通報機制，全國將布建社會福利服務中心至158處、社區心理衛生中心至101處、精神障礙協作據點至83處、實物銀行達386處，確保服務可近性與即時性。

在人力方面，會透過教育訓練、薪資待遇與督導機制的改善，促進專業人員穩定久任，預計將充實地方各類專業人力成長至9,125名，較110－114年新增1528人，深化支持服務範圍，讓社會安全網更加堅韌、更有溫度。

衛福部提到，這項計畫必須仰賴中央與地方政府密切合作，也需要跨部會共同投入。衛福部將與法務部、內政部、原住民族委員會、國家通訊傳播委員會及數位發展部等單位協力，並透過科技與資料治理架構的導入，提升跨部門資料串接與應用效能，強化決策支援。

衛福部表示，本次計畫的經費與人力配置，均依地方實際需求核給，中央將全力支持地方推動，並鼓勵各地強化在地連結與民間合作，讓服務更貼近民眾生活。社安網2.0透過發展及優化風險預警模型、建立因地制宜的服務模式，努力打造讓民眾安心、安定、安全的韌性社會。