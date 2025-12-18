快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

行政院擴大社會投資 五年投入819億全面升級社安網

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰18日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」報告。本報資料照片
行政院長卓榮泰18日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」報告。本報資料照片

行政院長卓榮泰18日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」報告，未來5年，中央與地方預計共同投入819億餘元，較2021－2025年的第二期計畫倍增近1倍，並將新手父母、獨居老人、近貧人口等都納入前端初級預防服務對象。2026年社安網2.0上路，預估首年可服務量達140萬人次，持續守護每一位弱勢民眾。

衛福部說，自2018年推動社安網計畫以來，行政院已投入近480億元。升級版的社安網2.0，六大策略包含攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任、科技導入。

衛福部說明，政策重點持續以「家庭」為中心，但拓展初級預防服務量能，將服務對象擴大納入新手父母、獨居老人、近貧人口，分別提供育兒指導、關懷訪視與實物給付，減少陷入困境風險，不只將整個網絡編織得更緊密，不漏接每位需要的人，更要提早就位，讓每個處於風險邊緣的人，都能獲得即時、適切的支持。此外，擴大對性別暴力受害者提供多元服務。

此外，社安網2.0也以「社區」為基礎，深化中央、地方與民間的協力機制，落實各級社安網絡常態化，並拓展服務據點與通報機制，全國將布建社會福利服務中心至158處、社區心理衛生中心至101處、精神障礙協作據點至83處、實物銀行達386處，確保服務可近性與即時性。

在人力方面，會透過教育訓練、薪資待遇與督導機制的改善，促進專業人員穩定久任，預計將充實地方各類專業人力成長至9,125名，較110－114年新增1528人，深化支持服務範圍，讓社會安全網更加堅韌、更有溫度。

衛福部提到，這項計畫必須仰賴中央與地方政府密切合作，也需要跨部會共同投入。衛福部將與法務部、內政部、原住民族委員會、國家通訊傳播委員會及數位發展部等單位協力，並透過科技與資料治理架構的導入，提升跨部門資料串接與應用效能，強化決策支援。

衛福部表示，本次計畫的經費與人力配置，均依地方實際需求核給，中央將全力支持地方推動，並鼓勵各地強化在地連結與民間合作，讓服務更貼近民眾生活。社安網2.0透過發展及優化風險預警模型、建立因地制宜的服務模式，努力打造讓民眾安心、安定、安全的韌性社會。

衛福部 獨居老人

延伸閱讀

不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

政院明拍板社安網2.0計畫 陳時中憂總預算沒過：民眾權益少3分之1

財劃法不副署立院要潘孟安報告 總統府：負責機關是政院

相關新聞

政院修國安法 鼓吹戰爭重罰百萬 軍人公務員加重其刑

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天拍板4項國安修法，其中「國家安全法」修法草案明定，任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰100...

就職周年 周弘憲：遺憾年改修法加速基金枯竭 違背公益原則

考試院今舉行院會，適逢就職一周年，院長周弘憲特別感謝院部會的辛勞，一年內完成許多讓公務員有感的法規修訂與制度改革。針對日...

劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」 鍾佳濱：濫用國會多數會遭批評

賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」，遭資深媒體人劉寶傑說，「真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。民進...

行政院擴大社會投資 五年投入819億全面升級社安網

行政院長卓榮泰18日於行政院會聽取衛生福利部「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」報告，未來5年，中央與地方預...

林佳龍率經貿團拜訪帛琉 實踐榮邦投資成果

外交部長林佳龍將於今年12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，帶領我國觀光旅宿、醫療及永續能源等產...

台派加持還不夠？林俊憲拚台南初選 時間壓力愈來愈大

台南市前市長、台派大老陳唐山本月16日公開表示，會在民進黨台南市長初選中支持立委林俊憲，與不久前獲前總統陳水扁公開說「用輪的也該輪到了」的立委陳亭妃抗衡。 派系人士說，陳唐山出來挺林俊憲的加分有限，因為現在林俊憲的支持者本來多數就是台派，陳水扁以有罪之身敢站出來發聲，則代表陳亭妃民調穩定領先林俊憲一定幅度，讓陳水扁有信心敢站出來押寶，另一方面，也代表著民進黨內「非信賴」勢力的集結，由於民進黨初選民調自2012年起就一直採取「全民調」方式，林俊憲若在最後這段時間無法讓泛綠民意更加集中在他身上，賴清德也不能不提名陳亭妃，「能努力的時間真的不多了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。