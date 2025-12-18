林佳龍率經貿團拜訪帛琉 實踐榮邦投資成果

外交部長林佳龍將於今年12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，帶領我國觀光旅宿、醫療及永續能源等產業代表同行，展現外交部推動「榮邦計畫」以來，鼓勵台商擴大投資帛琉的具體成果。

外交部指出，今年1月林佳龍以總統特使身分率產業代表團赴帛琉，出席總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）就職典禮，並推動雙方在醫療、觀光與永續能源等領域的合作。我國代表團為各國慶賀團中規模最大，獲帛方高度肯定。

今年5月，惠恕仁總統率團來台進行國是訪問，實地考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛琉政府對相關領域合作的高度重視。

外交部表示，此次邀集觀光、醫療及綠能等產業代表再度訪帛，除與帛方共同檢視過去一年在「總合外交」政策架構下推動榮邦計畫的成果，也期盼進一步促成台商赴帛投資與合作，深化雙邊經貿往來。

帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF），我方也規劃透過展覽、綠色運具及潔淨能源轉型等方式參與，展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性及永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。外交部強調，未來將在穩固的台帛邦誼基礎上，持續運用總合外交政策、落實榮邦計畫，攜手促進友邦經濟韌性，實現共榮共好。