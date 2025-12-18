快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

林佳龍率經貿團拜訪帛琉 實踐榮邦投資成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍將於12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國。圖擷自臉書/林佳龍
外交部長林佳龍將於12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國。圖擷自臉書/林佳龍

外交部長林佳龍將於今年12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，帶領我國觀光旅宿、醫療及永續能源等產業代表同行，展現外交部推動「榮邦計畫」以來，鼓勵台商擴大投資帛琉的具體成果。

外交部指出，今年1月林佳龍以總統特使身分率產業代表團赴帛琉，出席總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）就職典禮，並推動雙方在醫療、觀光與永續能源等領域的合作。我國代表團為各國慶賀團中規模最大，獲帛方高度肯定。

今年5月，惠恕仁總統率團來台進行國是訪問，實地考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛琉政府對相關領域合作的高度重視。

外交部表示，此次邀集觀光、醫療及綠能等產業代表再度訪帛，除與帛方共同檢視過去一年在「總合外交」政策架構下推動榮邦計畫的成果，也期盼進一步促成台商赴帛投資與合作，深化雙邊經貿往來。

帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF），我方也規劃透過展覽、綠色運具及潔淨能源轉型等方式參與，展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性及永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。外交部強調，未來將在穩固的台帛邦誼基礎上，持續運用總合外交政策、落實榮邦計畫，攜手促進友邦經濟韌性，實現共榮共好。

帛琉 觀光

延伸閱讀

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

相關新聞

台灣參與矽和平峰會 美國務院次卿：有點即興

美國國務院主管經濟事務的次卿海爾伯格（Jacob Helberg）17日表示，台灣確實受邀參與由美國主導的首屆「矽和平峰...

美對台軍售3500億涉1.25兆預算 羅智強：賴總統快來國情報告備詢

我國防部今清晨宣布，美國政府8案對台軍售達3500億台幣，可望於1個月後正式生效。國民黨立法院黨團書記長羅智強呼籲，賴清...

林佳龍率經貿團拜訪帛琉 實踐榮邦投資成果

外交部長林佳龍將於今年12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，帶領我國觀光旅宿、醫療及永續能源等產...

台派加持還不夠？林俊憲拚台南初選 時間壓力愈來愈大

台南市前市長、台派大老陳唐山本月16日公開表示，會在民進黨台南市長初選中支持立委林俊憲，與不久前獲前總統陳水扁公開說「用輪的也該輪到了」的立委陳亭妃抗衡。 派系人士說，陳唐山出來挺林俊憲的加分有限，因為現在林俊憲的支持者本來多數就是台派，陳水扁以有罪之身敢站出來發聲，則代表陳亭妃民調穩定領先林俊憲一定幅度，讓陳水扁有信心敢站出來押寶，另一方面，也代表著民進黨內「非信賴」勢力的集結，由於民進黨初選民調自2012年起就一直採取「全民調」方式，林俊憲若在最後這段時間無法讓泛綠民意更加集中在他身上，賴清德也不能不提名陳亭妃，「能努力的時間真的不多了」。

馬防部集體涉詐 當心前線淪中共滲透破口

馬防部爆出67名官兵涉嫌「出租人頭帳戶」的軍紀醜聞，讓國防出現結構性鬆動；此案看似不法集團單純吸收缺錢的軍士官當人頭牟利，實際上對照近年共諜被查辦的飆漲人數，這類貪圖小利、出賣軍證的汙點官兵，已成為中共吸收、滲透的「潛在客戶」。

林宜瑾：藍白要聯手修惡法 關掉屬於全民的公共電視

民進黨立委林宜瑾今天表示，藍白威脅刪光公視預算的提案被全民怒火擋下後，根本不思反省，如今直接跳過實質審查程序，連討論都沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。