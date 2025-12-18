快訊

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

500元假鈔充斥市場？央行澄清「舊圖被轉傳」 5特徵辨識真偽

林佳龍率榮邦經貿團出訪帛琉 聚焦觀光醫療永續能源

中央社／ 台北18日電

外交部長林佳龍上午在社群媒體宣告已前往帛琉出訪。外交部說明，林佳龍此行率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表出訪，深化兩國經貿往來。

外交部上午發布新聞稿指出，部長林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

外交部說明，這次外交部邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 政策下合作推動榮邦計畫的進展，亦盼帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

台帛今年互動頻繁，外交部列舉說，今年1月，林佳龍以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作。台灣是各團慶賀團中規模最大者，也深獲帛方的肯定及感謝。

外交部提到，今年5月，惠恕仁率團來台進行國是訪問期間，考察台灣觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛國政府對相關領域的重視。

對於帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，外交部則說，台灣將積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，因此外交部此次也邀請相關專家及業者參團考察。

外交部強調，將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。

外交部 帛琉 永續

延伸閱讀

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

相關新聞

政院修國安法 鼓吹戰爭重罰百萬 軍人公務員加重其刑

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天拍板4項國安修法，其中「國家安全法」修法草案明定，任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰100...

影／用副署權對抗立法權 吳宗憲：只會出現在獨裁國家

國民黨主席鄭麗文今天中午邀請不分區立委，到中央黨部舉行「便當會」。國民黨不分區立委吳宗憲、柯志恩、陳菁徽、葛如鈞、蘇清泉...

遭藍白送請監院彈劾 卓榮泰：只要循憲政機制 願面對

不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白今天在立法院聯手通過相關譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰今天指出，啟動副署權目的...

被放置可疑紙袋 AIT：警速排除狀況 簽證服務改到明天

位於台北內湖區的美國在台協會（AIT）台北辦事處被放置一可疑紙袋，警方到場調查後排除危險性。AIT發言人表示，肯定台灣警...

徐國勇：不副署非目的 是希望朝野坐下來談

行政院長卓榮泰宣布對立院三讀修正的新版財劃法不予副署，傳出民進黨內有雜音。民進黨秘書長徐國勇今天表示，民進黨本來就是一個...

不副署財劃法再推國安修法 政院：沒有特定時機點問題

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，朝野對立升高，行政院今再拍板4項國安修法，引發討論。行政院發言人李慧芝指出，相關修法皆按...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。