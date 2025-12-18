林宜瑾：藍白要聯手修惡法 關掉屬於全民的公共電視

民進黨立委林宜瑾今天表示，藍白威脅刪光公視預算的提案被全民怒火擋下後，根本不思反省，如今直接跳過實質審查程序，連討論都沒討論就讓「關公視惡法」逕付二讀，今天就要過水協商，藍白又要聯手關掉屬於全民的公共電視了。

林宜瑾指出，公視董事人選歷屆的難產已非新聞，尤其在歷經大法官及NCC委員人選遭在野黨封殺、羞辱的高度政治化操作後，須經跨黨派「審查委員會」認可的制度性規範，宛如一道高不可攀的門檻。於此情況下，有任何潛在被提名人拒絕成為政治攻防下陪襯都是再正常也不過的，但是藍白兩黨卻抓住這項困境大作文章，意圖藉此癱瘓公視。

林宜瑾說，在現行「公共電視法」規定中，為防止公視因新任董事尚無法選出就停擺，有一項具彈性的設計，就是在董事任期屆滿但未及改聘時，延長其董事職務至新聘董事就任為止，但是藍白偷偷摸摸、未經討論就要過水的修法版本，卻故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用。

林宜瑾表示，藍白癱瘓台灣公視但是卻妄想復活中天？在野黨的勾當到底圖謀什麼？這已經不是外人在對他們抹黑、抹紅的問題了，在野黨就是黑，就是紅。