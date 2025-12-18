台灣參與矽和平峰會 美國務院次卿：有點即興

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。(路透通訊社)
美國國務院主管經濟事務的次卿海爾伯格（Jacob Helberg）17日表示，台灣確實受邀參與由美國主導的首屆「矽和平峰會」，並指出，台灣名列美國國務院公布的「事實清單」上。

海爾伯格也意外透露說，台灣的參與有即興的成分，指台灣的參與自然地在峰會前的美台雙邊會談中討論到；海爾伯格說，美方有點出台灣的參與，也做出出色的貢獻。

美國12日同日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），以啟動「矽和平」倡議來確保人工智慧（AI）等關鍵領域的供應鏈安全。

美國國務院外籍記者中心17日舉行線上記者會，由海爾柏格說明「矽和平峰會」成果。

針對台灣的參與，海爾伯格表明說，台灣確實有參與矽和平峰會，其貢獻是無價的，尤其是在先進製造業和半導體的部分，台灣扮演主要參與者的角色；海爾伯格表示，台灣不只是台積電的故鄉，也是富士康的故鄉，指台灣對於相關的供應鍊有非常獨特的觀點。

海爾伯格說，美方正與台灣持續討論，如何透過適合的管道，針對供應鏈的安全進行合作；海爾伯格也提到說，美台之間設有「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）的雙邊對話機制，預計明年初再度舉行。

海爾伯格說，他預期台灣未來會持續參與「矽和平」的相關討論，並稱美方非常歡迎台灣的參與；至於台灣能否加入簽署，海爾伯格認為說，這是未來才會決定的事情。

海爾伯格也形容台灣此次的參與是沒有事先計畫、有點即興的（somewhat spontaneous），指雙方剛好在峰會前的雙邊會談中討論到，才做出決定。

而「矽和平峰會」舉行期間，適逢外交部長林佳龍低調訪美，疑似就是為了參與美台之間的雙邊會談。

