卓榮泰不副署 王世堅說重話 Cheap解讀3個關鍵論點

行政院長卓榮泰日前宣布對再修版財劃法不副署，民進黨立委王世堅則有不同看法，並指如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病，只見針孔不見山洞，希望未來能夠有所改變。對此，百萬網紅Cheap「翻譯」，「堅哥」其實說了重話，但礙於是黨籍立委，講得很隱諱，簡單說，王世堅逆風認為「你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船（國家／民進黨）給弄沉」。

Cheap在臉書表示，王世堅的3個關鍵論點，一是「船破海坐底」，船如果沉沈了，船長（執政黨）是要負最大責任的，沒辦法怪乘客（在野黨／人民），現在是民進黨執政、國家空轉、預算不過、政局動盪，帳最後都會算在執政黨頭上。跟在野黨玩「焦土戰」，贏了面子，吵架贏了、網路大順風，但會輸了裡子，施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾不會管藍白有多野蠻，只會記得「民進黨執政這幾年很亂」 。

二是「抓大放小」，Cheap表示，現在民進黨的政策是寸土不讓，覆議、釋憲、罷免、不副署，所有怪招都要拿出來，跟藍白拚到底。但王世堅認為要務實點，執政者要有高度，要懂得「委曲求全」，有些法案，如財劃法雖然不滿意，但不是「動搖國本」的大事。王世堅說不是針孔與山洞的差別，與其為了這個卡死整個國家，不如退一步海闊天空，讓政務能推動。民進黨立院黨團總召柯建銘都認為「沒有不副署的空間」，「翻譯：該簽就是要簽啦」。

三是「別只看到針孔」，Cheap表示，王世堅說「不要意氣之爭」、「不要只看針孔」，其實就是在暗示：現在黨團的決策被少數人的「鬥爭思維」綁架了。王世堅希望黨中央「上面那個人」能聽聽不同的聲音。

「堅哥真是真男人」，Cheap表示，王世堅確實是黨內良心，敢說「人話」，不講「官話」、扮演「烏鴉」而非「喜鵲」。「黨內一堆馬屁精，當全黨上下為了辯護政策硬拗、指鹿為馬時，他總是敢跳出來說『是就是，非就非』，如林智堅論文、反對大罷免、反對禁抖音、小紅書」。

Cheap表示，難怪王世堅不只中間選民，甚至在中國都很受歡迎。不過，當烏鴉心臟要夠大，民進黨前立委高嘉瑜以前也是這種人，但政治素人出身，沒有龐大的家族金援，一旦黨中央斷糧、側翼圍剿，「她就直接掰掰，現在乖乖地」。

「堅哥什麼人？」，Cheap表示，民進黨大金主、民進黨的房東，王世堅從政只是為了「理念」或興趣，當一個政治人物「不求官、不缺錢」時，「那他就是無敵的了」。敢說真話，要嘛心臟要夠大，要嘛口袋要夠深，而王世堅剛好兩者都有。