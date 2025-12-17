快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

卓榮泰：精進屠宰場管理 加速豬隻溯源數位化

中央社／ 台北17日電

台灣10月曾發生工業級雙氧水加工豬腸案事件，行政院長卓榮泰今天主持食安會報時指出，這顯示源頭管理制度化、資訊共享與溯源機制仍須進一步改進，部會與地方政府應共同精進屠宰場管理機制，也要加速推動豬隻流向數位化溯源管理，確保食安。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院食品安全會報114年第4次會議」時表示，台灣明年起將進入下階段非洲豬瘟防疫工作，加以近期曾出現雞蛋檢出芬普尼及魚肉誤判檢出動物用藥等事件，顯示社會整體防禦機制仍待加強，政府對食安把關仍須以最高標準落實，並持續精準防守與事前預判。

卓榮泰會中請衛福部持續加速「問題產品下架回收資訊平台」的建置與推動，並加強地方衛生單位與食品業者的教育訓練，確保2026年系統正式啟用時，能做到立即通報、快速下架、完整追蹤，同時也要持續改善資料整合能力，處置力求正確即時。

針對問題食品檢驗標準、複驗程序及發布流程等，卓榮泰會中表示，衛福部應持續召集相關部會進行必要討論，也請行政院食品安全辦公室協助整合。

至於今年10月發生的工業級雙氧水加工豬腸案事件，卓榮泰說，這提醒政府，源頭管理制度化、資訊共享與溯源機制仍須進一步改進，屠宰場是肉品供應鏈源頭，管理制度是否周延，直接影響食安以及政府食安治理公信力。

卓榮泰指出，農業部、衛福部、環境部及地方政府應就此事件的檢討結果，精進屠宰場管理機制，明確區分屠宰業者作業行為，與相關聯食品加工業者作業行為的場域環境管理及法規適用，建立常態化聯合查核制度，避免灰色地帶繼續存在。

他也要求，應加速推動豬隻流向數位化溯源管理，以加強畜牧場、拍賣市場、屠宰業至加工業者溯源資訊的運用，以期全面提升肉品溯源與遏止屠宰場不合格屠體的非法流用及加工，確保食安。

行政院 非洲豬瘟 食安

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕沒回應、楊瓊瓔開砲「很奇怪」

第十屆卸任藍委同學會 與會者：王金平稱副署是閣揆的責任

相關新聞

政院明拍板社安網2.0計畫 陳時中憂總預算沒過：民眾權益少3分之1

行政院會明天預計討論、通過5年期社會安全網2.0計畫，預計投入819億元，導入AI建立高風險家庭預警模型，強化心衛服務及...

戰爭可上班課遭國台辦嗆毫無人性 苗博雅批打人喊救人

社民黨北市議員苗博雅近日提及兩岸如開戰，上班、上學、開店的都照常運行，仍可像烏克蘭維持正常生活，引起輿論。國台辦今日更嗆...

我資深官員出席深圳APEC會議 外交部：彰顯完全會員身分

2026年亞太經濟合作（APEC）首場活動「非正式資深官員會議」於11日至12日在中國大陸深圳舉行，外交部發布新聞稿指出...

酒駕重判還是救不了人 治理該從教育和防範出發

台南市安平區在12月16日上午8時許發生一起死亡車禍，48歲鄭姓駕駛酒後駕車，高速撞上正在路邊執勤的垃圾車，年僅23歲的陳姓女清潔隊員直接被撞上，當場慘死。警方事後發現，肇事駕駛酒測值高達0.95，遠超法定標準，該事件再次刺痛社會神經。 台灣對於酒駕的懲罰已是「重上加重」，但無論法律怎麼修，社會總認為是「輕判」，若未被判死刑，受害家庭或社會總會認為「不公平」。這背後的關鍵恐怕不在「法律」，而是社會集體的心理恐懼。

嘉義市黨部遭搜索…國民黨：第一時間掌握 會提供法律協助

國民黨嘉義市黨部今遭檢調搜索，有13人到案說明。國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，黨中央第一時間都有了解進度，也會提供相關...

中國大陸再提「七重鎖定」論 外交部斥自欺欺人誤導視聽

中國外交部再提台灣地位被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天駁斥此「謬論」，指中方企圖顛倒是非、自欺欺人並誤導國際視聽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。