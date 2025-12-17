快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

林佳龍彭啓明雙部長二會 盼台巴碳權合作成區域典範

中央社／ 台北17日電

外交部表示，部長林佳龍與環境部長彭啓明今天舉行第2次「推動碳權合作」雙部長會議，宣示持續攜手推動「碳權外交」的決心，將透過「公私協力」推動台巴碳權合作，期待未來成為區域合作典範，並發揮台灣產業技術優勢，展現台灣在國際氣候議題的建設性角色。

外交部晚間發布新聞稿指出，兩位部長肯定今年工作成果，並宣示在「榮邦固邦」政策架構下，持續攜手推動「碳權外交」的決心。在今年10月與巴拉圭簽署「碳權合作備忘錄」基礎上，透過「公私協力」推動台巴兩國「碳權合作」，期待未來成為區域合作典範並擴及其他友邦，達到台灣與友邦及理念相近國家互利共榮願景。

外交部表示，兩位部長在會中回顧今年度「碳權工作小組」推動成果，討論未來合作推動路徑，以及攜手開展氣候外交的具體作法。台灣將呼應友邦實際需求，發揮台灣產業技術優勢，展現台灣在國際氣候議題的建設性角色，協助台灣綠色產業穩健站上世界舞台，達成「榮邦固邦」的目的，實踐總統賴清德「價值外交」理念與「經濟日不落國」的國政願景。

林佳龍表示，為因應氣候問題與當前全球政經局勢，綠色轉型與永續發展將是台灣邁向繁榮坦途的基石，「榮邦碳權旗艦計畫」不僅加速台灣參與國際碳權機制，實現淨零永續目標，也將發揮外交戰略意義，深化與友邦夥伴國家的雙邊合作。

林佳龍強調，台灣與友邦進行「碳權合作」將開啟嶄新的互動模式，藉由技術與知能互補，與友邦將能形成「共榮、共學」的良善循環，更期待持續將碳權外交的紅利及影響力循序漸進，嘉惠更多友邦。

彭啓明說，行政院今年11月核定的「2035年國家自訂貢獻」（NDC 3.0）已納入巴黎協定第6條在國際自願合作機制，呼應台巴兩國簽署的合作備忘錄，環境部也啟動「台巴12項環境治理合作計劃」，將透過氣候治理、循環經濟、環境治理等3大領域，務實推動相關具體合作。

外交部 林佳龍 彭啓明

延伸閱讀

餐廳處理廚餘成本增 彭啓明：傾向不補貼

影／禁廚餘養豬處理負擔提高 彭啓明：最重要的是源頭減量

烏樹林掩埋場火燒逾10天 彭啓明：若環保局規畫不當會「自己開自己罰單」

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

相關新聞

政院明拍板社安網2.0計畫 陳時中憂總預算沒過：民眾權益少3分之1

行政院會明天預計討論、通過5年期社會安全網2.0計畫，預計投入819億元，導入AI建立高風險家庭預警模型，強化心衛服務及...

戰爭可上班課遭國台辦嗆毫無人性 苗博雅批打人喊救人

社民黨北市議員苗博雅近日提及兩岸如開戰，上班、上學、開店的都照常運行，仍可像烏克蘭維持正常生活，引起輿論。國台辦今日更嗆...

我資深官員出席深圳APEC會議 外交部：彰顯完全會員身分

2026年亞太經濟合作（APEC）首場活動「非正式資深官員會議」於11日至12日在中國大陸深圳舉行，外交部發布新聞稿指出...

酒駕重判還是救不了人 治理該從教育和防範出發

台南市安平區在12月16日上午8時許發生一起死亡車禍，48歲鄭姓駕駛酒後駕車，高速撞上正在路邊執勤的垃圾車，年僅23歲的陳姓女清潔隊員直接被撞上，當場慘死。警方事後發現，肇事駕駛酒測值高達0.95，遠超法定標準，該事件再次刺痛社會神經。 台灣對於酒駕的懲罰已是「重上加重」，但無論法律怎麼修，社會總認為是「輕判」，若未被判死刑，受害家庭或社會總會認為「不公平」。這背後的關鍵恐怕不在「法律」，而是社會集體的心理恐懼。

嘉義市黨部遭搜索…國民黨：第一時間掌握 會提供法律協助

國民黨嘉義市黨部今遭檢調搜索，有13人到案說明。國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，黨中央第一時間都有了解進度，也會提供相關...

中國大陸再提「七重鎖定」論 外交部斥自欺欺人誤導視聽

中國外交部再提台灣地位被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天駁斥此「謬論」，指中方企圖顛倒是非、自欺欺人並誤導國際視聽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。