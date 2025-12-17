林佳龍彭啓明雙部長二會 盼台巴碳權合作成區域典範

外交部表示，部長林佳龍與環境部長彭啓明今天舉行第2次「推動碳權合作」雙部長會議，宣示持續攜手推動「碳權外交」的決心，將透過「公私協力」推動台巴碳權合作，期待未來成為區域合作典範，並發揮台灣產業技術優勢，展現台灣在國際氣候議題的建設性角色。

外交部晚間發布新聞稿指出，兩位部長肯定今年工作成果，並宣示在「榮邦固邦」政策架構下，持續攜手推動「碳權外交」的決心。在今年10月與巴拉圭簽署「碳權合作備忘錄」基礎上，透過「公私協力」推動台巴兩國「碳權合作」，期待未來成為區域合作典範並擴及其他友邦，達到台灣與友邦及理念相近國家互利共榮願景。

外交部表示，兩位部長在會中回顧今年度「碳權工作小組」推動成果，討論未來合作推動路徑，以及攜手開展氣候外交的具體作法。台灣將呼應友邦實際需求，發揮台灣產業技術優勢，展現台灣在國際氣候議題的建設性角色，協助台灣綠色產業穩健站上世界舞台，達成「榮邦固邦」的目的，實踐總統賴清德「價值外交」理念與「經濟日不落國」的國政願景。

林佳龍表示，為因應氣候問題與當前全球政經局勢，綠色轉型與永續發展將是台灣邁向繁榮坦途的基石，「榮邦碳權旗艦計畫」不僅加速台灣參與國際碳權機制，實現淨零永續目標，也將發揮外交戰略意義，深化與友邦夥伴國家的雙邊合作。

林佳龍強調，台灣與友邦進行「碳權合作」將開啟嶄新的互動模式，藉由技術與知能互補，與友邦將能形成「共榮、共學」的良善循環，更期待持續將碳權外交的紅利及影響力循序漸進，嘉惠更多友邦。

彭啓明說，行政院今年11月核定的「2035年國家自訂貢獻」（NDC 3.0）已納入巴黎協定第6條在國際自願合作機制，呼應台巴兩國簽署的合作備忘錄，環境部也啟動「台巴12項環境治理合作計劃」，將透過氣候治理、循環經濟、環境治理等3大領域，務實推動相關具體合作。