政院明拍板社安網2.0計畫 陳時中憂總預算沒過：民眾權益少3分之1

行政院會明天預計討論、通過5年期社會安全網2.0計畫，預計投入819億元，導入AI建立高風險家庭預警模型，強化心衛服務及專業久任；但明年度中央政府總預算至今卡關，行政院政務委員陳時中憂心，經費無法順利通過，勢必衝擊社福及弱勢服務，「民眾權益會少3分之1」。

社會安全網是整合跨部會社政、衛政、勞政、警政與司法及教育資源，強化高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院2018年推出第一期計畫，共投入68億元，第二期計畫2021年展開並於今年屆滿，共投入408億元，明年進入社安網2.0，經費翻倍至819億元。

陳時中指出，社安網2.0計畫分為6項策略，包括攜老扶幼、專業提升、布建心衛、專業久任、導入科技，及常態落實。攜老扶幼部分，將推出新手父母育兒指導員、強化獨老訪視，達到完全的觸及率；專業提升方面，將強化派案中心功能，轉型調查處理中心，適當派案並整合人力。

針對「布建心衛」，陳時中說，全台已增加57處心衛中心，未來盼達到101處；專業久任方面，第一期計畫時服務人力僅2000人，期盼5年後能達到9125人，包含社工、心衛專業人力等，未來將加強薪資福利，或透過「學用合一」引進相關科系人才擔任助理。

導入科技部分，陳時中說，透過導入AI，建立風險預警模型，有助發覺、即時處理高風險個案，或在通報階段就能判斷風險分級，提升處理效率；至於常態落實，則是研擬建立「聯合服務中心」，讓民眾一次獲得多重社會服務，另調整社工一年一聘型態，改為長約制，進而精進服務。

由於明年度中央政府總預算仍卡在立法院程序委員會無法付委審查，陳時中坦言，若預算未能順利通過，勢必衝擊社會福利、少子化、身心障礙及高齡等弱勢服務，「起碼都最少會減3分之1，不是預算減3分之1，而是民眾權益少了3分之1。」

針對行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，陳時中說，並非「不副署」，而是「沒辦法副署」，若副署就違背了公債法上限規定，這已是「不得已的選擇」。