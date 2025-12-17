我資深官員出席深圳APEC會議 外交部：彰顯完全會員身分

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
我國APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元（右）利用出席在中國深圳舉行非正式資深官員會議的機會，代表政府於11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa，左）簽署捐助65萬美元的備忘錄。圖／外交部提供
我國APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元（右）利用出席在中國深圳舉行非正式資深官員會議的機會，代表政府於11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa，左）簽署捐助65萬美元的備忘錄。圖／外交部提供

2026年亞太經濟合作（APEC）首場活動「非正式資深官員會議」於11日至12日在中國大陸深圳舉行，外交部發布新聞稿指出，我國APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元利用出席在中國深圳舉行非正式資深官員會議的機會，代表政府於11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）簽署捐助65萬美元(約新台幣2045萬元)的備忘錄；外交部稱，彰顯我國是APEC建設性的完全會員。

下一輪的APEC活動將由中國大陸主辦，外界憂心台灣無法完全參與，將受到北京的「一個中國」原則掣肘。

外交部日前指出，包括中國在內的所有APEC會員去年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議。

外交部透過新聞稿說明，孫儉元出席在中國深圳舉行非正式資深官員會議時，與佩德羅薩簽署捐助備忘錄，為展現對APEC的重視，並持續協助其他APEC會員進行能力建構。

孫儉元致詞表示，我國為APEC建設性會員，自1991年加入APEC以來，持續透過捐助及辦理活動對APEC作出具體貢獻，未來也將繼續在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域的繁榮發展。

佩德羅薩則指出，我國的捐助及積極參與不僅有助APEC秘書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將令APEC區域所有人民受惠。

外交部指出，上述捐款將用於挹注我國於20年前倡議設立的APEC「人類安全子基金」（Human Security Sub-Fund），以及10年前與美國、澳大利亞合作設立的「婦女與經濟子基金」（Women and the Economy Sub-Fund），另將資助「政策支援小組」（PSU），強化APEC的政策研究與分析能量。

外交部表示，APEC是我國參與最重要的政府間國際組織之一，每年有超過40個部會的人員出席各項會議，並在國內辦理超過30場APEC相關會議及活動。此外，我國「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）3位代表也積極提出各項計畫及倡議，表現深獲肯定。未來，政府將繼續善用APEC加強與其他會員的互動交流，並透過公私協力，提升我國在APEC的能見度及影響力。

APEC 外交部 深圳

