立法院副院長江啟臣中台科大談台灣安全 不要戰爭、但要競爭

立法院副院長江啟臣今受邀到中台科技大學演講，談到台灣的安全問題，他認為當台灣的安全來自軟實力，「不要戰爭，但要競爭」當我們的影響力一直維持在世界的前5名，大家都要受你的影響的時候，自然而然就會安全，這是他個人的philosophy（哲學）。

中台科大校長陳錦杏今親自接待江啟臣，並頒給感謝狀，江也和師生們熱情合影。江啟臣從軍時曾擔任陸軍兩棲偵搜營的海龍蛙兵，他也闡述所謂的海龍精神就是「堅持到底不放棄」並與學生們共勉。

面對滿堂學生，江啟臣解釋這一個演講他延遲了400天，是因為去瑞士參加了WHA世界衛生大會，同時還特別去看了IMD（瑞士洛桑管理學院），那是國際上重要的競爭力評比機構，台灣在2025年的IMD世界競爭力報告中總排名全球第6，在人口超過2千萬的經濟體中連續5年蟬聯第1。

他說，台灣的安全來自於軟實力，台灣不可能老是跟人家拳頭對拳頭，但是可以跟人家比賽。我們不要戰爭，但是我們要競爭，這個（軟實力）就是競爭力。

江啟臣說，台灣跟人家競爭一定會贏，因為我們的教育很好、孩子很強，但是如果跟人家去比拳頭，那基本上是不公平的，因為基本上就不一樣，它的量體跟我們差得太多了，是一個重量級跟羽量級的在打。但是跟他們的競爭我們會贏，所以他去看這個IMD有它的意義跟目的。當台灣的影響力一直維持在前5名，大家都要受你的影響的時候，台灣自然而然就會安全，這是他個人的哲學。

江啟臣向學生們說，你們是台灣競爭力的未來，台灣的競爭力來自於教育、來自於學校、來自於你們下一代。他感謝學校的老師在人才的培養上積極投入，所以造就了台灣在國際上的競爭力能夠名列前茅、能夠有目共睹，而這就是台灣的軟實力。