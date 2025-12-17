立法院副院長江啟臣中台科大談台灣安全 不要戰爭、但要競爭
立法院副院長江啟臣今受邀到中台科技大學演講，談到台灣的安全問題，他認為當台灣的安全來自軟實力，「不要戰爭，但要競爭」當我們的影響力一直維持在世界的前5名，大家都要受你的影響的時候，自然而然就會安全，這是他個人的philosophy（哲學）。
中台科大校長陳錦杏今親自接待江啟臣，並頒給感謝狀，江也和師生們熱情合影。江啟臣從軍時曾擔任陸軍兩棲偵搜營的海龍蛙兵，他也闡述所謂的海龍精神就是「堅持到底不放棄」並與學生們共勉。
面對滿堂學生，江啟臣解釋這一個演講他延遲了400天，是因為去瑞士參加了WHA世界衛生大會，同時還特別去看了IMD（瑞士洛桑管理學院），那是國際上重要的競爭力評比機構，台灣在2025年的IMD世界競爭力報告中總排名全球第6，在人口超過2千萬的經濟體中連續5年蟬聯第1。
他說，台灣的安全來自於軟實力，台灣不可能老是跟人家拳頭對拳頭，但是可以跟人家比賽。我們不要戰爭，但是我們要競爭，這個（軟實力）就是競爭力。
江啟臣說，台灣跟人家競爭一定會贏，因為我們的教育很好、孩子很強，但是如果跟人家去比拳頭，那基本上是不公平的，因為基本上就不一樣，它的量體跟我們差得太多了，是一個重量級跟羽量級的在打。但是跟他們的競爭我們會贏，所以他去看這個IMD有它的意義跟目的。當台灣的影響力一直維持在前5名，大家都要受你的影響的時候，台灣自然而然就會安全，這是他個人的哲學。
江啟臣向學生們說，你們是台灣競爭力的未來，台灣的競爭力來自於教育、來自於學校、來自於你們下一代。他感謝學校的老師在人才的培養上積極投入，所以造就了台灣在國際上的競爭力能夠名列前茅、能夠有目共睹，而這就是台灣的軟實力。
他在演講中把世界各國年輕人和政治人物參與公共事務情況告訴學生們，其中還有他個人的經驗。江啟臣說，重點就是要鼓勵大家從學生時代就可以多關心公共事務，未來不管是出社會或到各個領域都一定會碰到公共政策，而公共政策一定是從人民的關係開始，這也涉及每一個人的權益，所以你可以不參與政治，但是必須關心公共事務，關心公共事務之後也自然會關心政治。
