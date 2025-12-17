快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

中國大陸再提「七重鎖定」論 外交部斥自欺欺人誤導視聽

中央社／ 台北17日電
台外交部發言人蕭光偉。中央社
台外交部發言人蕭光偉。中央社

中國外交部再提台灣地位被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天駁斥此「謬論」，指中方企圖顛倒是非、自欺欺人並誤導國際視聽，兩岸互不隸屬是客觀現況，呼籲北京當局正視史實。

日本外相茂木敏充15日就台灣問題重申堅持遵循「波茨坦公告」第8條的立場。對此，中國外交部發言人郭嘉昆16日在記者會上再提台灣地位已被開羅宣言、聯合國第2758號決議等「七重鎖定」。

外交部發言人蕭光偉今天透過新聞稿表示，中國外交部再次公然扭曲二戰史實、妄稱台灣地位被所謂「七重鎖定」等謬論，企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽，外交部予以強烈譴責並嚴正駁斥。

蕭光偉重申，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」已取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

蕭光偉說明，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

蕭光偉提到，外交部呼籲北京當局正視史實、立即停止誤導國際視聽，任何片面不實主張、脅迫恫嚇甚至軍事威脅，都不利於兩岸關係以及整體區域的安全與繁榮。

蕭光偉指出，外交部也呼籲各國同聲譴責中國長期以來的惡意謊言，共同維護台海和平穩定現狀及以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。

外交部 舊金山和約 中華民國台灣

延伸閱讀

台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？陸外交部狠嗆：金元外交注定失敗

台灣茶法國獲獎 陸使館鬧場喊一中遭狂噓！外交部：貽笑國際

外交部：21日起近30名日議員訪台 象徵台日密切

岩崎茂任我政務顧問 陸方怒提制裁…我外交部：嚴正關切

相關新聞

嘉義市黨部遭搜索…國民黨：第一時間掌握 會提供法律協助

國民黨嘉義市黨部今遭檢調搜索，有13人到案說明。國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，黨中央第一時間都有了解進度，也會提供相關...

我資深官員出席深圳APEC會議 外交部：彰顯完全會員身分

2026年亞太經濟合作（APEC）首場活動「非正式資深官員會議」於11日至12日在中國大陸深圳舉行，外交部發布新聞稿指出...

酒駕重判還是救不了人 治理該從教育和防範出發

台南市安平區在12月16日上午8時許發生一起死亡車禍，48歲鄭姓駕駛酒後駕車，高速撞上正在路邊執勤的垃圾車，年僅23歲的陳姓女清潔隊員直接被撞上，當場慘死。警方事後發現，肇事駕駛酒測值高達0.95，遠超法定標準，該事件再次刺痛社會神經。 台灣對於酒駕的懲罰已是「重上加重」，但無論法律怎麼修，社會總認為是「輕判」，若未被判死刑，受害家庭或社會總會認為「不公平」。這背後的關鍵恐怕不在「法律」，而是社會集體的心理恐懼。

中國大陸再提「七重鎖定」論 外交部斥自欺欺人誤導視聽

中國外交部再提台灣地位被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天駁斥此「謬論」，指中方企圖顛倒是非、自欺欺人並誤導國際視聽，...

賴總統聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害自由人權

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人權是全球普世價值，國際人權日也才剛過，但近日卻看到中國以國安法對香港...

中常會花13分鐘大罵賴總統 鄭麗文：「在野獨裁」就像男人不會生小孩

府院宣布不副署「財劃法」，朝野再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文今在中常會花13分鐘大罵賴清德總統，批他「毋捌字兼無衛生，又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。