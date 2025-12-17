中國大陸再提「七重鎖定」論 外交部斥自欺欺人誤導視聽

中國外交部再提台灣地位被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天駁斥此「謬論」，指中方企圖顛倒是非、自欺欺人並誤導國際視聽，兩岸互不隸屬是客觀現況，呼籲北京當局正視史實。

日本外相茂木敏充15日就台灣問題重申堅持遵循「波茨坦公告」第8條的立場。對此，中國外交部發言人郭嘉昆16日在記者會上再提台灣地位已被開羅宣言、聯合國第2758號決議等「七重鎖定」。

外交部發言人蕭光偉今天透過新聞稿表示，中國外交部再次公然扭曲二戰史實、妄稱台灣地位被所謂「七重鎖定」等謬論，企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽，外交部予以強烈譴責並嚴正駁斥。

蕭光偉重申，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」已取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

蕭光偉說明，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

蕭光偉提到，外交部呼籲北京當局正視史實、立即停止誤導國際視聽，任何片面不實主張、脅迫恫嚇甚至軍事威脅，都不利於兩岸關係以及整體區域的安全與繁榮。

蕭光偉指出，外交部也呼籲各國同聲譴責中國長期以來的惡意謊言，共同維護台海和平穩定現狀及以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。