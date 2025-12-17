賴總統聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害自由人權

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人權是全球普世價值，國際人權日也才剛過，但近日卻看到中國以國安法對香港壹傳媒創辦人黎智英定罪，也對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

賴總統指出，無論是對黎智英，或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴總統說，面對來自中國日益嚴重的威脅，台灣會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全，也要再次強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。

