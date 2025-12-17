常會花13分鐘大罵賴總統 鄭麗文：「在野獨裁」就像男人不會生小孩

府院宣布不副署「財劃法」，朝野再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文今在中常會花13分鐘大罵賴清德總統，批他「毋捌字兼無衛生，又沒民主素養」，偕同行政院長公然違憲，不僅是憲政笑話，還是台灣民主的悲歌。對於賴總統「窮台、亂台、毀台」，國民黨要做好心理準備，作戰到最後一天。

鄭麗文表示，賴總統上任以來，國內政局陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。在大罷免之後，始作俑者賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，三讀通過的法案視若無睹，即便多次覆議結果只要不如賴清德的意，居然可公然違憲，偕同行政院長玩「不副署、不執行」，不但是憲政笑話，且是台灣民主的悲歌。

鄭麗文說，賴總統無所不用其極胡言亂語、鬧國際笑話，居然說「在野獨裁」，這就像「男人是不會生小孩的」，所以在野是無法獨裁的。她不知道這是優秀天才的幕僚教的，還是賴總統又不顧幕僚建議自己發明的，不要再把底牌掀給所有人看，「讓大家都知道你是毋捌字兼無衛生，又沒民主素養的人嗎？你不覺得丟臉，中華民國國民都覺得很丟臉。」

鄭麗文說，賴總統上任第一年，手握有史以來最大一筆中央總預算，結果執政沒半步，端不出執政成績，乾脆甩鍋給在野黨，接下來他的執政時間還有兩年多，因為也做不出成績，所以直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，袂曉駛船嫌溪狹，出了這種領導人，養老鼠咬布袋，這是今天台灣的悲哀。

鄭麗文也說，賴清德第一步先要「窮台」，錯誤的政策和國家定位戰略，傳產、服務業已陷入寒冬，現在也保不住高科技產業，讓台灣產業被掏空嚴重被掏空。對美國又打腫臉充胖子，明知會跳票、台灣沒能力負擔，賴員外大筆一簽不手軟，內容也不重要，反正到時候賴給在野黨就好。

鄭麗文說，賴的第二步是「亂台」。端不出執政成績就開始亂，他知道自己是少數總統，卻從不想透過溝通對話，提出讓在野無法拒絕的福國利民政策，他從不做任何努力，就開始在國會沒底線的惡鬥。今年大罷免亂也亂了，當選民用選票否定他，希望政府做正事，結果他變本加厲，因為他沒招了，只剩坐在地上耍賴，以為這樣就有糖吃嗎？「請問賴總統你幾歲？你想讓誰哄你？」

鄭麗文批評，賴清德窮台、亂台、想甩鍋，最後他就會毀台。賴清德要窮台，國民黨要「富台」，不能讓台灣所有經濟成果毀在一人手裡，國民黨雖然在野，他們會持續在國會提出福國利民的重大法案。

同時，鄭麗文說，賴清德要亂台，國民黨要「護台」。他每天在破壞台灣民主、摧毀法治，今天檢調還到嘉義黨部去搜索抓人，這不是秋後算帳嗎？不惜動用司法摧毀台灣法治基礎，「他玩上癮了，不聽話我就沒收國會、找司法動手，團滅在野黨，」國民黨要保護得來不易的民主法治，不能摧毀在民進黨手裡，國民黨要富台、護台，才能保台。

鄭麗文說，看來賴清德是吃了秤砣鐵了心，沒有要讓人民有一絲喘息空間，每天都在搞政治鬥爭，所以國民黨要做好長期作戰的所有準備，「賴清德沒有要放過我們、放過台灣、放過人民，」國民黨必須自救、自立自強，這一仗的最後決戰點就是2028，在這之前，明年底的中期選舉是關鍵一役。

鄭麗文說，國民黨要做好心理準備，作戰到最後一天，他們沒有輸的本錢，今天賭的是全台灣人民的未來，保障人權的中華民國憲法，在民進黨政府形同廢紙，國民黨會做好準備，不會讓民進黨得逞，他們將用最大力量保護國會，讓國會還能繼續運作下去，繼續推動福國利民的法案。

鄭麗文也說，中央擺爛沒關係，好家在多數地方政府還是國民黨執政，他們每天認真做事，也會繼續認真做事，台灣不能停擺空轉，交給國民黨，人民才能放心，他們一定會全力抵制對抗民進黨蠻橫無理的政權。