陳玉珍提案助理費核銷免單據 學者：應附檢據限合法用途

國民黨立委陳玉珍等提案修法「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等，令助理費可讓民代統籌運用，免檢據核銷，被質疑令助理費除罪化。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，有與會學者、專家持反對意見，指助理費非立委薪資，須附單據並符合法定用途才可核銷。

陳玉珍等提出助理費案除罪化相關修法草案，在立法院會順利交付一讀付委。但相關修法引發爭議，也讓國會助理圈反彈。立院司委會今舉行「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，收集意見。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，不贊同陳玉珍認為助理費屬民代薪資一部分的主張，助理費是助理薪資，不是立委薪資，國家補助民意代表的各種經費，不會因此讓經費成為民代的實質薪資，所有公家資源在請領時須檢具單據，符合法定用途，才能核銷。她反對陳玉珍的提案。

林志潔贊成民進黨立委許智傑等提出「立法院公費助理任用法草案」，建立明確法制規範助理的權利義務，保障助理身分與薪資核發，制定助理應恪守保密等義務，是相對具保障性的法案。好的制度應是給予主事者更多的彈性，但彈性絕對不是把助理的費用變成自己的薪資，更不是在請款時可不必檢據核銷。公費助理不適合再放在立法院組織法裡面，而是值得用專法或辦法規定。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，陳玉珍提案傾向把助理費定義為委員薪資，賦予立委統籌運用，雖能解決核銷手續或擴大彈性，但也可能為立委帶來風險，除衍生複雜的扣繳責任，也讓立委必須概括承受所有雇主責任。若修法將經費完全交給立委統籌運用，法律上等同是宣告委員是唯一雇主，未來若發生勞資糾紛、職災補償等爭議，立法院作為機關的角色將會幾乎完全退場。

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美表示，應尊重立委專業、自律，另外，目前助理不適用公務人員服務法，且助理隨立委同進退，她認為沒必要再另訂專法。

文化大學政治系兼任講座教授楊泰順表示，將款項全部撥到立委私人帳戶，由其統籌運用，對助理的尊嚴、獨立性都相當不恰當，可以說是走回頭路。他舉美國、日本為例，幾乎一致不准用親屬或配偶擔任國會助理，美國特別明列27種親屬身分。在美國，甚至可以上網查到個別助理的薪俸。在監察部分，在修法草案裡還允許經營商業、甚至在不同團體領有薪俸的，也可以擔任助理，這相當離譜。

律師廖國翔說，立委必須申報薪資，立法院直接匯入助理帳戶裡，至少確保金流的透明性、專款專用的性質。如果改由立委統籌分配，在缺乏監督的機制下，立委可能把大多數資金做個人用途或其他公關用途，徹底壓榨立委助理的工資，造成勞動權益的倒退，讓國會的人才劣幣驅逐良幣。立法者若透過修法為自己的脫法行為脫責，會徹底摧毀人民對立法權的信任。

中華人權協會理事長高思博說，一定要公款公用，但只要公款公用就絕對沒有刑罰的問題。他批「貪汙治罪條例」為惡法，他舉「清潔隊員電鍋案」、「韓姓少將加菜金案」為例，指此法有非常多法律陷阱，容易成為政治攻防的工具，而民代是否公款公用，建議做合目的性的解釋。