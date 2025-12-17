談2026與藍白布局 高虹安反問「何志勇？」坦言近期未關注選舉

快訊

聯合報／ 記者季相儒王駿杰郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
面對媒體關注明年2026年新竹市長選戰藍白合作及其個人未來規畫，新竹市長高虹安受訪時態度低調，強調目前心力仍放在市政。記者季相儒／攝影
新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審判決大逆轉後今首度公開亮相。面對媒體關注明年2026年新竹市長選戰藍白合作及其個人未來規畫，高虹安受訪時態度低調，強調目前心力仍放在市政。

媒體提問，國民黨前發言人何志勇日前已表態擬參選新竹市長，詢問未來藍白合作是否仍有空間。高虹安聽聞後一度露出疑惑表情，頻頻反問「何志勇是？」隨後略顯尷尬地表示不好意思，並坦言近期比較沒有關注2026年選舉相關情況。

高虹安說，若有任何人對新竹的發展有服務熱忱，或對市政有不同想法，「我覺得在每一次的公民選舉，都是一個非常好討論的機會。」她表示，只要各界對新竹市政提出好的想法，且在實務上是可行的，在她任內都會盡力完成。

高虹安也進一步表示，對於所有希望為新竹市發展、投入公共服務的候選人，「都祝福、也歡迎」，並強調新竹市的進步，需要各方提出建設性的意見與方案。

至於個人未來規畫，高虹安指出，不論是黨籍問題，或是2026年選舉是否有任何想法與規畫，都會等到回到市長崗位之後，再逐步規畫與討論。她強調，現階段最重要的仍是回到市政團隊，持續推動市政工作，讓市政運作穩定前行。

