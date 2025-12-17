陳玉珍提修法助理費除罪化 法務部：實質增加立委收入

國民黨立委陳玉珍等提案修法「立法院組織法」，將國會助理費定為對委員的補助，改由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，被質疑助理費除罪化，引發爭議。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，根據法務部報告，指陳玉珍等提案有除罪化效果的質疑，改變助理費性質，似已增加立委實質收入。

陳玉珍等提出助理費案除罪化相關修法，包括立法院組織法、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等兩項草案，已在立法院會順利交付一讀付委。然而相關修法引發爭議，也讓國會助理圈反彈。

立院司委會今舉行「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，聆聽學者、專家和社會賢達意見。

根據法務部報告指出，不論立法院組織法是否修法，助理費的資金來源仍屬公帑。倘因助理費的性質變更，對此產生疑義，甚有是否生除罪化效果之質疑，此攸關公共利益及廉政要求，建請能廣納各方意見審慎研議。

報告提到，目前立法院與地方民意代表聘用助理及其費用的補助，分別適用立法院組織法及地方民代補助條例。因兩者之業務內容具有高度類似性，除非另有合乎憲法要求的差別待遇目的，建請為相同標準的立法設計，以符平等原則的要求。

報告指，按憲法增修條文第8條規定，立委報酬或待遇，應以法律定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇的規定，應自次屆起實施。司法院釋字第499號解釋理由中亦引上開規定揭櫫，利益迴避乃任何公職人員行使職權均應遵守的原則。

根據報告，針對陳玉珍等28人所提「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」 ，擬將國會助理費性質定性為「對於委員的補助款」，並改「由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用、依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用」及「助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定之並申辦相關保險及退休金事宜」。

報告指，上開性質的改變似已增加立委實質收入，修法理由更直言屬立委實質薪資的一部分，從而，是否應依前揭憲法增修條文的規定以及司法院釋字第499號解釋的意旨，自次屆起實施，始符合我國憲法框架秩序。建請一併審酌。