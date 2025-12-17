快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍提修法助理費除罪化 法務部：實質增加立委收入

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍等提案修法「立法院組織法」，將國會助理費改由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，被質疑助理費除罪化，引發爭議。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，根據法務部報告，指陳玉珍等提案有除罪化效果的質疑，改變助理費性質，似已增加立委實質收入。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委陳玉珍等提案修法「立法院組織法」，將國會助理費改由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，被質疑助理費除罪化，引發爭議。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，根據法務部報告，指陳玉珍等提案有除罪化效果的質疑，改變助理費性質，似已增加立委實質收入。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委陳玉珍等提案修法「立法院組織法」，將國會助理費定為對委員的補助，改由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，被質疑助理費除罪化，引發爭議。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，根據法務部報告，指陳玉珍等提案有除罪化效果的質疑，改變助理費性質，似已增加立委實質收入。

陳玉珍等提出助理費案除罪化相關修法，包括立法院組織法、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等兩項草案，已在立法院會順利交付一讀付委。然而相關修法引發爭議，也讓國會助理圈反彈。

立院司委會今舉行「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，聆聽學者、專家和社會賢達意見。

根據法務部報告指出，不論立法院組織法是否修法，助理費的資金來源仍屬公帑。倘因助理費的性質變更，對此產生疑義，甚有是否生除罪化效果之質疑，此攸關公共利益及廉政要求，建請能廣納各方意見審慎研議。

報告提到，目前立法院與地方民意代表聘用助理及其費用的補助，分別適用立法院組織法及地方民代補助條例。因兩者之業務內容具有高度類似性，除非另有合乎憲法要求的差別待遇目的，建請為相同標準的立法設計，以符平等原則的要求。

報告指，按憲法增修條文第8條規定，立委報酬或待遇，應以法律定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇的規定，應自次屆起實施。司法院釋字第499號解釋理由中亦引上開規定揭櫫，利益迴避乃任何公職人員行使職權均應遵守的原則。

根據報告，針對陳玉珍等28人所提「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」 ，擬將國會助理費性質定性為「對於委員的補助款」，並改「由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用、依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用」及「助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定之並申辦相關保險及退休金事宜」。

報告指，上開性質的改變似已增加立委實質收入，修法理由更直言屬立委實質薪資的一部分，從而，是否應依前揭憲法增修條文的規定以及司法院釋字第499號解釋的意旨，自次屆起實施，始符合我國憲法框架秩序。建請一併審酌。

立法院 助理費 陳玉珍 法務部

延伸閱讀

【重磅快評】貪汙五萬免刑是在野獨裁 賴總統忘了電鍋案？

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

影／助理費除罪化惹議…林延鳳逼問何時打給陳玉珍 蔣萬安1句話回擊

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

相關新聞

花蓮縣長前哨戰開打！魏嘉賢喊「被花蓮人徵召」 張峻以光復重建優先

花蓮縣2026年縣長選戰前哨戰開打，繼吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任後，出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢強調自己是接受「花蓮...

政院「不副署」是高招？學者：為挑釁在野捨棄正當性

立法院通過「財政收支劃分法」再修法，行政院提出覆議遭否決後，賴政府推出「不副署、不公布」作為反制，引發憲政軒然大波，綠營及政論節目一片叫好，認定賴政府醞釀多時，終於反守為攻，反將了在野黨一軍。行政院長卓榮泰說，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣。民進黨立委也火力全開，譏諷在野黨不敢倒閣，但在野政陣營不隨民進黨起舞，是不敢正面對決？或另有盤算？

綠緊咬韓國瑜授意有利高虹安作證 立院副秘書長：完全沒有

新竹市長高虹安助理費案貪汙部分二審改判無罪，綠營控原因之一是高等法院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性...

陳玉珍提修法助理費除罪化 法務部：實質增加立委收入

國民黨立委陳玉珍等提案修法「立法院組織法」，將國會助理費定為對委員的補助，改由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，被質疑...

賴總統肯定記帳士守護國家財政秩序 打造更進步的台灣

賴清德總統今天肯定記帳士不僅是政府推動稅制改革與精進稅政的重要夥伴，更在防制洗錢、打擊資恐、守護國家財政秩序方面扮演關鍵...

社群戒嚴引發反感 在野能藉由社群再度翻轉政治版圖？

來自中國大陸的社群App小紅書近期遭政府封禁，引發話題，被外界稱為「社群戒嚴」；2014年太陽花學運引爆「社群世代」討論，當年的民進黨靠社群翻轉政治版圖，國民黨也因此於地方大選慘敗，如今角色對調，更有當年靠社群世代起家的民眾黨集結，太陽花學運滿10年後，2026年的地方大選，社群還可能左右選戰嗎？執政黨會因換了位置換腦袋而流失選票？在野有可能如當年藉社群全面地方包圍中央？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。