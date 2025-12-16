長照3.0預算超過1100億元 衛福部將強化獨老、孤老照護

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
賴清德總統出席2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會，由衷希望立法院能夠盡速審議總預算案，讓各項社福政策能夠順利推動。記者廖靜清／攝影
2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會今晚在台北舉行，賴清德總統出席並致詞表示，肯定全國各公益團體長期深耕社福工作，照顧弱勢族群。他也支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，守護國家主權與安全，政府有責任完善制度與資源。

賴清德強調，由衷希望立法院能夠盡速審議總預算案，讓各項社福政策能夠順利推動，民眾可以獲得更好的照顧，落實經濟成果全民共享的理念。也期待在社會福利團體的協助下，台灣可以成為一個更成熟、更溫暖的社會，感謝各界為弱勢團體的付出與貢獻。

台灣社會福利總盟理事長陳節如表示，感謝賴總統努力推動健康台灣，推出各項韌性永續的政策。而在財劃法修正後，行政院特別保留原社福設算金額 406億，確保脆弱的社福不受財劃法過度影響。未來，社會福利協商應涵蓋勞政、衛政及社會住宅主管機關，保障弱勢團體的生活權益。

衛福部長石崇良指出，長照3.0上路於今年9月起分階段上路，明年預算突破1153億元，正式跨越千億大關。其中包括韌性條例，也編列逾60億元，用來照顧獨居、孤老長者。衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，因應少子化帶來的挑戰，明年也會有新的方案上路。

石崇良說，除了長照預算增加，明年健保總額將突破兆元，會持續投入偏鄉遠距醫療與在宅醫療服務，並進一步擴大適應症範圍，包含除了感染症以外的適應症，以及規畫把PAC（急性後期整合照護計畫）擴大，銜接上民眾出院返回社區與居家生活，藉由更完整的復健與訓練，重建生活能力。

外界形容石崇良是「最懂醫療的部長」，他則希望成為「最懂社福的部長」，重視社會福利跟社會照顧，公私協力，共同為弱勢群體謀求更多福利及正義，持續關注兒童、少年、婦女、老人、身障等各領域的弱勢民眾。

賴清德總統肯定全國各公益團體長期深耕社福工作，照顧弱勢族群。記者廖靜清／攝影
