指大罷免失敗「檢察官是重要因素」 柯文哲：司法做政治工具太好用

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
台北市前市長柯文哲微笑步入法院。記者邱德祥／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，今天全天就柯行收賄事實及法律檢辯交鋒；柯說，司法應該歸司法，他認為當權者真的不要把手伸進司法裡，因為「司法做為政治工具，真的太好用了！」還表示可當司改代言人。

柯文哲表示，檢察官指控他因京華城案向威京集團主席沈慶京收賄1500萬元，但只有起訴沒有故事，只稱「某時地」有收賄，與事實兜不起來；柯說，檢察官不是名嘴，司法是國家最後一道防線，不能成為政治工具，因京華城案司法公信力已重創。

柯文哲說，台北地檢署勾結鏡新聞成為「黨檢媒一體」，他遇過很多檢察官，絕大多數是正常的，否則這個國家就完蛋了，再問公訴檢察官「你們真的要和林俊言綁在一起嗎？」

柯文哲說，他是有聲量的人，但有在確實反省，「土城十講」講的是和解、善良，而不是要報復，柯還稱，曉得公訴檢察官廖彥鈞是很認真的人，希望廖可以去看看「平凡與邪惡」這本書；柯說，他知道北檢有130個檢察官「有問題的沒有幾個」。

柯說，被羈押1年很生氣，但後來想想就算了，但對於羈押期間父親柯承發過世這一段比較過不去，柯說著一度哽咽，有庭務員遞衛生紙給柯拭淚。

柯文哲說，他關在土城時，看過遊民提著尿袋去坐牢、全身髒兮兮，原因是違警罰法沒有錢繳要關15天，柯說，再回歸案子本身來說，應該司法歸司法，如果事情可以重來一遍，他認為當權者真的不要把手伸進司法裡，因為「司法做為政治工具，真的太好用了！」

柯文哲說，以他從政10年的觀察，大罷免大失敗「32比０」，檢察官是重要因素，他本來預計可以罷掉6、7席，但因自己被關在裡面，至少有5%的人是因為他而去投票的。

柯還說，他最後要講的事是勉勵檢察官也勉勵自己「政治不要把手伸進司法」、「如要寫司法改革，我是最好的代言人」。

司法改革 檢察官 柯文哲 京華城案 民眾黨

