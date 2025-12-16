10月已給中選會委員推薦名單…政院明欲私下溝通 民眾黨團婉拒

中選會委員提名作業持續延宕，民眾黨立法院黨團今天表示，行政院長卓榮泰曾經為此公開致歉，同時承諾會在今年11月中補齊人選，近日卻表達有意以「非公開方式」拜會朝野黨團，民眾黨團難以認同因此婉謝，也希望行政院盡速提出超越黨派的人選。

中選會前主委李進勇等6名委員任期屆滿，行政院仍未依照中選會組織法規定提出新任中選會委員人選，行政院先前函請朝野黨團推薦人選，民眾黨團決議推薦政治大學教授江明修、東吳大學教授蘇子喬等2人出任。

民眾黨立法院黨團下午發布新聞稿指出，中選會目前僅剩4位委員在任，無法召開會議處理重大事項，行政院長依照中選會組織法規定，應該在任期屆滿前3個月完成提名、送交立法院審議，卓榮泰曾經在立法院為此公開致歉，同時承諾會在11月中補齊人選，然而表面上勇於承擔、積極認錯，其實背地裡卻是小動作不斷。

民眾黨團說明，行政院先是在10月底接觸民眾黨團，私下探詢是否有推薦中選會委員人選，經過民眾黨團總召黃國昌的嚴正建議，最後才正式行文朝野黨團邀請舉薦，民眾黨團隨即以公開徵選的方式廣納社會賢才，由此展現對制度與專業的尊重。

民眾黨團說，立法院先前否決國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案，卓榮泰怒斥「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」，行政院發言人李慧芝更威脅「行政院將重新思考未來人事提名與立法院的合作模式」，兩個設置目的不同的人事案被混為一談，行政院此舉無助於解決問題，更是模糊自身提名延宕的責任。

民眾黨團表示，行政院近日再度透過公關管道居中聯繫，秘書長張惇涵有意在明天以「非公開方式」拜會朝野黨團，希望針對中選會委員人事案進行溝通，由於先前已經多次對外公開表態，如今卻又轉以私下方式進行協調，「前後作為落差甚大，行政院輕諾寡信、言行反覆，令本黨團難以認同」，民眾黨團已經婉謝這場拜會安排。

民眾黨團呼籲，卓榮泰應該善盡行政機關首長的法定義務與責任，切勿吃碗內看碗外，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，麻煩盡速以公開、透明、符合法定程序的方式，提出具有專業性、超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選，切莫再反覆怠忽職守、黑箱延宕國家重要機關人事，嚴重影響國家治理與全體國民的公共利益。