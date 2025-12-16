快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

高虹安可再選竹市長 鄭正鈐喊喜見夥伴走過風雨：盼續為市民打拚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

停職中的新竹市長高虹安被控涉詐助理費案，一審因涉貪被判7年4月徒刑，褫奪公權4年，今高院改依偽造文書罪，判6月得易科罰金，高虹安不但喊申請復職，更有機會競選連任。也是下屆新竹市長熱門人選的國民黨立委鄭正鈐說，很高興看到一路並肩作戰的夥伴走過風雨，期盼未來持續為新竹市民打拚。

高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，高虹安回應，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

鄭正鈐說，今天，高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安市長的貪汙重判，明確認定不構成貪汙治罪條例犯罪。

鄭正鈐表示，很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拚。

高虹安 鄭正鈐 偽造文書 國民黨 新竹

延伸閱讀

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安涉貪無罪...他預測準確 再斷言2026竹市長選舉走向

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

影／高虹安可復職 邱臣遠恭喜高市長：已啟動交接

相關新聞

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

十餘件立委涉助理費案 25年來仍無人被定罪

停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費今二審宣判。其實，近25年來，已經累積十餘件立委涉及助理費案，但到高虹安案為止，尚無立...

走過3億贖款綁票鉛中毒案 台中市議會前議長張宏年傳奇一生落幕

台中市議會前議長張宏年，今日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床...

台灣茶法國獲獎 陸使館鬧場喊一中遭狂噓！外交部：貽笑國際

台灣茶赴法國比賽獲獎，遭中國大使館人員在頒獎典禮叫囂「台灣是中國的一部分」。外交部發言人蕭光偉今天呼籲中國民眾尊重國際社...

10月已給中選會委員推薦名單…政院明欲私下溝通 民眾黨團婉拒

中選會委員提名作業持續延宕，民眾黨立法院黨團今天表示，行政院長卓榮泰曾經為此公開致歉，同時承諾會在今年11月中補齊人選，...

高虹安可再選竹市長 鄭正鈐喊喜見夥伴走過風雨：盼續為市民打拚

停職中的新竹市長高虹安被控涉詐助理費案，一審因涉貪被判7年4月徒刑，褫奪公權4年，今高院改依偽造文書罪，判6月得易科罰金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。