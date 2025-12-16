賴總統：公教年金不應倉促修法 破產風險不該推給下一代

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統16日出席「公務人員傑出貢獻獎」表揚大會。他強調，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。他相信，國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。

賴總統表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責，就是要讓承擔重任的人，能夠安心投入、長久服務。

賴總統指出，因此，過去四年，政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。

賴總統說，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

他相信，國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

賴總統也期許所有公務人員，面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，大家都能夠與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家的治理、對人民的服務，都能夠一步一步升級。

他提到，像是今年，人事總處和工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界的資源，培養更多具數位思維、善用科技，並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。

年金改革 數位 軍公教 賴清德 公務員

