快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

新竹市長高虹安貪污罪經二審改判無罪 內政部：可申請復職

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新竹市長高虹安因涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，臺灣高等法院於16日撤銷臺灣臺北地方法院一審有罪判決改判無罪。內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

停職中的高虹安涉嫌詐領助理費，一審依照貪汙罪遭到判刑7年4月，二審由台灣高等法院負責審理。高法今天做出二審宣判，依照使公務員登載不實偽造文書罪，改判高虹安6個月徒刑、得易科罰金，後續仍可上訴。依照最新判決結果，高虹安可向內政部申請復職新竹市長，竹市府表示，市府已向內政部提出復職申請。

內政部也回應，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

內政部 安可 公務員

延伸閱讀

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安涉貪無罪...他預測準確 再斷言2026竹市長選舉走向

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

影／高虹安可復職 邱臣遠恭喜高市長：已啟動交接

相關新聞

銓敘部稱停砍公教年金須撥補6970億 翁曉玲批造謠：僅需3600億

立法院上周三讀通過停砍公教年金相關法案，根據銓敘部報告，如停砍則10年共須撥補6970億元。國民黨立委翁曉玲今日批賴政府...

挨罵政治偵防、唾面自乾…檢察官反擊「不是笑罵由人」 柯文哲笑了

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今開庭繼續由檢察官論告。公訴檢察官指提及柯文哲2020年2月20日...

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

賴總統：公教年金不應倉促修法 破產風險不該推給下一代

賴清德總統16日出席「公務人員傑出貢獻獎」表揚大會。他強調，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破...

電動車減免貨物稅、牌照稅延長至2030年底 最快周五三讀

購買電動車輛享有減免貨物稅與使用牌照稅規定，即將在今年12月31日屆期，立法院朝野黨團協商16日達成共識，拍板定案將延長...

民進黨：黎智英案凸顯中共獨裁本質 呼籲停止迫害言論自由

香港壹傳媒集團創辦人黎智英15日遭香港國安法指定法官宣判包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等各項罪名成立，最重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。