挨罵政治偵防、唾面自乾…檢察官反擊「不是笑罵由人」 柯文哲笑了

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
柯文哲微笑步入法院，向支持者揮手致意。記者邱德祥／攝影
柯文哲微笑步入法院，向支持者揮手致意。記者邱德祥／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今開庭繼續由檢察官論告。公訴檢察官指提及柯文哲2020年2月20日在市長室與威京集團主席沈慶京會面一事，稱柯文哲明明知道市長行事曆秘書都有存檔、可以調取，為何看到檢方調行事曆卻說是「政治偵防」？

檢察官說，調取行事曆與政治一點關係都沒有，檢察官並非笑罵由人、唾面自乾，在法庭上就是講證據、論法律。柯文哲當庭聽到此話，僅在座位上笑，並未回應。

另外，公訴檢察官指出，應曉薇是中華華夏希望關懷協會等5個協會的創辦人、共同創辦人，且協會存摺、印章都是由助理陳佳敏保管，應曉薇公私帳混用，指示助理陳佳敏動用協會款項支付個人所需。

檢方表示，應曉薇2017年起爭取京華城土地權利，包括二度為京華城解除6種限制召開協調會、參與便當會、施壓公務員、密集約談時任都發局長黃景茂、列席都委會發言、轉傳威京集團沈慶京的訊息等，要求修正容積率為560%、回復120284.39平方公尺樓地板面積。

檢察官指應曉薇在都委會大會之前、專案小組會議之前都會找公務員開會，約談會議密集，造成公務員壓力，還密集索資，要求公務員提供近10年來人民陳情案採納、不採納的比例，更直指幕僚初研意見不厚道、不友善。

公訴檢察官說，應曉薇掌控的5個協會2017年至2022年間也陸續收受威京集團的捐款，更利用協會來收賄，其中2020年、2021年共收受4500萬元，符合集團主席沈慶京的作風，「做大事給大錢，做小事給小錢」，並指應曉薇「真的是對京華城非常好，關心非常及時，無役不與」。

檢方指出，賄款進入協會帳戶之後，3個月至半年就被領光，「跟詐欺人頭帳戶很像」，其中4500萬元在2021年11月22日同一天兌現，並用來支付應曉薇房貸1600萬元、預先支付信用卡費200萬元、子女國外生活費155萬5398元，光可查德流入私用的前就有1955萬5398元。

