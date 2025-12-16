民進黨：黎智英案凸顯中共獨裁本質 呼籲停止迫害言論自由

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部今天表示，現在包括新聞自由、組黨參政都成為中共鎮壓香港的理由，完全背棄中國對香港民眾與國際社會的承諾，要表達強烈譴責，並呼籲中共與港府應立即釋放黎智英、停止迫害言論與新聞自由。圖／聯合報系資料照片
香港壹傳媒集團創辦人黎智英15日遭香港國安法指定法官宣判包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等各項罪名成立，最重恐面臨無期徒刑。民進黨中國部今天表示，現在包括新聞自由、組黨參政都成為中共鎮壓香港的理由，完全背棄中國對香港民眾與國際社會的承諾，要表達強烈譴責，並呼籲中共與港府應立即釋放黎智英、停止迫害言論與新聞自由。

民進黨中國部指出，黎智英創辦媒體，實踐新聞自由、發表時事評論；民主黨等香港泛民黨派組黨參選，行使公民權利、監督政府施政，這些在民主國家裡都是再正常不過的行為，在中共眼中卻成了勾結外國、煽動人民、顛覆政權的罪大惡極，而窮盡一切國安惡法甚至跨境鎮壓等卑劣手段也要追殺到底，完全凸顯中共政府的獨裁野蠻本質。

民進黨中國部表示，中共曾承諾香港一國兩制50年不變，但在港版國安法通過實施後，包括香港眾志、民主動力、新民主同盟、民陣、熱血公民、支聯會、社民連等香港泛民主派政黨陸續宣布解散，本月14日香港民主黨正式停止運作，更象徵香港民主派已被中共徹底清零。

民進黨中國部指出，加上近日舉行的香港立法會選舉，親中建制派也要讓路給「國家隊」，從此香港只能容許愛國者治港的一種聲音，種種跡象顯示，香港在中共統治下，已成為極權統治的試驗場與消滅民主的修羅場。

民進黨中國部表示，任何對與中共和談能夠換來和平抱有幻想的人都應徹底清醒，無論是黎智英或民主黨的遭遇，香港正在發生的事情，未來都會發生在台灣或其他中國野心所及的領域。中共的所謂承諾，從來都只是能隨時拋棄的詐騙工具，唯有透過實力才能阻止獨裁者的侵略野心，也為有透過實力才能真正確保與守護民主、和平與繁榮。

民進黨中國部指出，也要正告中共當局，應立刻停止利用港版國安法等惡質手段抓捕與威嚇香港人民、迫害香港民主與公民社會，並回應國際社會的關切與訴求，立即釋放被莫須有罪名定罪的黎智英，不要在錯誤的道路上越走越遠，呼籲國際與台灣社會都不該對與中共和談、和平協議甚至相信習近平等主張，抱持任何錯誤的幻想，否則只會讓台灣成為繼香港之後的下一座威權修羅場。

